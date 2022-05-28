أخبار التعليم.. التقدم ببرنامج البحث العلمي الجديد لدعم مشروعات البحوث والتطوير والابتكار.. لطلاب جامعة عين شمس.. آخر موعد للمشاركة في حضور المؤتمر الدولي cop27

نشر "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

لطلاب جامعة عين شمس.. آخر موعد للمشاركة في حضور المؤتمر الدولي cop27.. اليوم

أكد الدكتور محمد صافي، عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس، أنه على الطلاب الراغبين في حضور المؤتمر الدولي cop27 المقرر أن تستضيفه مصر خلال شهر نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ، إرسال بياناتهم على الإيميل الخاص بالكلية.

اليوم.. انطلاق امتحانات الترم الثاني بـ آداب عين شمس

أعلنت كلية الآداب بجامعة عين شمس موعد انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ والتي تستمر لمدة شهر، حيث تبدأ اليوم، السبت ٢٨ مايو، وتنتهي يوم الخميس ٢٨ يونيو دون أن يتخللها إجازات سوى أيام الجمعة.



التقدم ببرنامج البحث العلمي الجديد لدعم مشروعات البحوث والتطوير والابتكار.. غدا

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، عن برنامج أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا الجديد، لدعم مشروعات البحوث والتطوير والابتكار القومية، لدعم مؤسسات الدولة في التكيف مع التغيرات المناخية، وذلك ضمن الخطة التنفيذية للوزارة للتكيف مع التغيرات المناخية، طبقًا للدراسة الاستراتيجية التي أعدتها المجالس النوعية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

خلال شهر يونيو.. التعليم المدمج بجامعة القاهرة تنظم عددل من الدورات التدريبية

أعلن مركز التعليم المدمج بجامعة القاهرة، عن أهم الدورات التدريبية المتاحة خلال شهرى مايو ويونيو 2021.

وفى هذا التقرير نرصد لكم أهم الدورات التدريبية المتاحة بمركز التعليم المدمج بجامعة القاهرة.

أعلن مركز التعليم المدمج، عن فتح باب الحجز لدورة تدريبية بعنوان “التسويق الرقمي عبر السوشيال ميديا".