علاقة عاطفية وراء الجريمة.. ضبط مرتكب مذبحة الريف الأوروبي

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات مقتل 5 أشخاص بالجيزة، وضبط مرتكب الواقعة، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان زايد بمديرية أمن الجيزة بشأن مقتل (5 أشخاص ) من أسرة واحدة بإحدى المزارع الكائنة بدائرة القسم .

بالفحص تبين نشوب خلافات اجتماعية بين (أحد الأشخاص " المجنى عليه –مزارع") وشريكه بمزرعة مؤجرة بذات المنطقة ( الجانى ) .. وذلك لارتباط الجانى عاطفياً بإحدى كريمتى "المجنى عليه" .. قام على إثرها بالتعدى على "المجنى عليه" وقتله ونظراً لكونه معروف لدى بقية الأسرة ولخشية افتضاح أمره قام بالتعدى بالقتل على كريمتى المجنى عليه وحفيديه ، وهرب عقب ذلك .

أسفرت التحريات عن تحديد مكان تواجده بمحافظة سوهاج ، وأمكن ضبطه وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية .