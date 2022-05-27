وحداني.. أغنيته جوزيف عطية الجديدة تتصدر تريند يوتيوب

طرح المطرب اللبناني جوزيف عطية اغنيته الجديدة "وحداني" عبر قناته الرسمية على يوتيوب بطريقة الفيديو لايركس.

ومنذ طرح الأغنية وهي تحقق نجاحا كبيرا ونسب مشاهدات مرتفعة، حيث تصدرت تريند اليوتيوب خلال ساعات من طرحها.

الأغنية من كلمات اخو مريم وألحان محمد رحيم وتوزيع موسيقي جمال ياسين وقدمها جوزيف عطية باللهجة المصرية.

من جهة أخرى يستعد جوزيف عطية لتصوير اغنية جديدة في دبي من انتاج إحدى الشركات، يشاركه بها الفنان فضيل، والاغنية باللهجة المغربية، وتحمل طابعا ايقاعيا صيفيا بامتياز.

ويتواجد جوزيف عطية، حاليًا في جزيرة كايمان لإحياء واحد من أهم حفلات الزفاف هناك.

أغاني جوزيف عطية

قبل عامين، طرح الفنان جوزيف عطية، فيديو كليب أغنيته الجديدة التي تحمل أسم "خط أحمر"، عبر القناه الرسمية الخاصة به على موقع "اليوتيوب".

تقول كلمات الأغنية :"حبيبي أهواك .. صعب أنساك .. على فرقاك ..والله ما أقدر ..ازعل كثر ما تزعل ..وعذبني بعد أكثر ..كلشي عادي إلا البعد ..عندي خط أحمر .. عزيز وجبتك بدمعي .. وإذا أهوى الوفى طبعي".

قلبي لو عليك ادعي .. يقلي بعد الشر .. يروح الروح .. الك مسموح .. تزيد جروح .. وأني ممنونك .. إنت الغالي مو هين .. شتسوى دنيتي بدونك .. أضيع وانتهي بلياك .. والله وعيونك .. إجرح عادي ما يهمني .. بس منك لا تحرمني .. واصبر مهما تظلمني .. بلكي تتغير".

"خط أحمر" كلمات فراس الحبيب، الحان بسام مهدي، وتوزيع موسيقي عمر صباغ.