القضاء التونسي يقرر منع الغنوشي من السفر .. بوتين : لا أساس للاتهامات الموجهة ضدنا حول أزمة الغذاء.. استشهاد فتى فلسطيني وإصابة 90 برصاص الاحتلال الإسرائيلي.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

مصر تدعو بمؤتمر الوحدة الاقتصادية العربية إلى إجراءات عملية لمواجهة الأزمة الاقتصادية

إيران تحتجز ناقلتي نفط يونانيتين في مياه الخليج.. وأثينا تحتج على "القرصنة"

استشهاد فتى فلسطيني وإصابة 90 برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال احتجاجات في الضفة الغربية

تقرير: هجوم بمسيرات انتحارية استهدف معسكر "بارشين" العسكري في إيران

زيلينسكي: تلويح روسيا بالنووي يدفع دول العالم للاستعداد

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت صحيفة "الأنباء" إن مصر دعن إلى تطبيق إجراءات عملية لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية وتشجيع القطاع الخاص لمزيد من الإنتاج في مجالات الأمن الغذائي، فيما أكد مستشار وزيرة التعاون الدولي طارق شعراوي أن مصر على أتم الاستعداد لتقديم ونقل خبرات النجاح وتجربة التنمية الرائدة التي أحدثها الرئيس عبدالفتاح السيسي في البلاد خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن رؤية القيادة السياسية المصرية تلزمنا بالعمل على إزالة كل المعوقات التي تتعثر فيها علاقات الدول العربية.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت صحيفة "القبس" أن الحرس الثوري الإيراني، أعلن احتجاز ناقلتي نفط يونانيتين في مياه الخليج، في خطوة تأتي وسط توتر بين طهران وأثينا بعد إعلان الأخيرة أنها ستسلّم واشنطن حمولة من النفط الإيراني كانت على متن ناقلة أوقفتها.

وأفاد الحرس الثوري بأن قواته البحرية "أوقفت ناقلتي نفط يونانيتين بسبب مخالفات ارتكبتها في الخليج"، فيما اتهمت وزارة الخارجية اليونانية إيران بممارسة "القرصنة".

وقالت "الراي" إن وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت استشهاد فتى فلسطيني وإصابة نحو 90 آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال احتجاجات بالضفة الغربية المحتلة، الجمعة.

وأصدرت وزارة الخارجية الفلسطينية بيانا نددت فيه بالقمع الإسرائيلي، قائلة إن السكان يحتجون على توسيع المستوطنات اليهودية ومصادرة الأراضي الفلسطينية.

وأفادت "الوطن" بأن صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية نقلت عن مسؤول أمريكي قوله إن هجومًا بواسطة طائرات دون طيار استهدف موقعًا عسكريًا شديد الحساسية خارج العاصمة الإيرانية طهران هذا الأسبوع، حيث تقوم إيران بتطوير صواريخ وتقنيات نووية وطائرات مسيرة.

وذكرت "الجريدة" أن السلطات القضائية التونسية، قررت منع رئيس حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي من السفر، إثر شبهة تورطه في ملف الجهاز السري للاغتيالات التي شهدتها تونس.

على الصعيد الدولي، قالت "الوطن" إن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أكد أن العالم يستعد لاستخدام روسيا المحتمل للأسلحة النووية أو الكيمياوية، مشيرا إلى أن تلويح روسيا بالأسلحة النووية سيدفع كل دول العالم للحصول عليها.

ونقلت "الراي" عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نفيه المزاعم الغربية لروسيا، بحصار المرافئ الأوكرانية، وعرقلة صادرات الغذاء، فيما أبلغ مستشار النمسا، كارل نيهامر، أمس الجمعة، أن بلاده تتخذ إجراءات لتأمين ممر آمن في آزوف ومياه البحر الأسود، مجددا التأكيد ألا أساس للاتهامات الموجهة ضد بلاده في ما يتعلق بأزمة الغذاء.