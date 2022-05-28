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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أول فيديو تشويقي للسيارة M2 الكوبيه موديل 2023.. شاهد

السيارة M2 الكوبية
السيارة M2 الكوبية موديل 2023

أعلنت شركة بي إم دبليو منذ فترة انها تعمل على تصنيع سياراتها الجديدة M2 الكوبية موديل 2023 ، والتى سيتم صنعها حصريًا في مصنعها في سان لويس بوتوسي، المكسيك .

السيارة M2 الكوبية موديل 2023

واوضحت شركة بي إم دبليو ، ان السيارة M2 الكوبية موديل 2023 ستأخذ الأداء الديناميكي الممتاز لسيارات بي إم دبليو إلى أبعد من ذلك، مع الهندسة المتقدمة التي تسمح لها بدمج قدرات السيارات المنافسة مع سهولة الاستخدام المطلوبة للقيادة اليومية.

 

ومنذ ايام قليلة ظهرت عدد من الصور التجسسية للسيارة M2 موديل 2023 فى مرحلة الاختبارات ، إلا أن الشركة احتفظت بغطاء مموه على السيارة، لذلك تظل العديد من التفاصيل سرية.

 

ولكن اليوم أصدرت الشركة مقطع فيديو تشويقي للسيارة الكوبيه M2 بشكل رسمى ، دليلا على قرب طرحها للجمهور، بالتزامن تزامنًا مع احتفال قسم إم بيرفورمانس بالذكري الخمسين على إنشاءه.

السيارة M2 الكوبية موديل 2023

ويُظهر الفيديو التشويقى القليل جدًا من بي إم دبليو M2 موديل 2023 وهي تقوم الانجراف، ولقطة قصيرة جدًا من الداخل، وإن كانت تركز بشكل كبير على السائق ، يدعو المصنع الالمانى جمهور المعجبين بالسيارة الرياضية للاستعداد لوقت اللعب .

 

ويتوقع خبراء السيارات ، ان السيارة M2 ، ستاتى بشاشة بي إم دبليو المنحنية الجديدة مثل سيارة الفئة 2 الكوبيه المُحدثة، والتي تجمع بين مجموعة العدادات وشاشة المعلومات والترفيه في وحدة واحدة ضخمة ، كما انه من الممكن ان تشغيل M2 بواسطة محرك سعة 3.0 لتر بستة اسطوانات، إلا أن مقدار القوة التي ستصنعها لا يزال لغزا. يمكن للسيارة أن تنتج من 430 حصان إلى 490 حصان اعتمادًا على الطراز. يجب أن يكون كل من ناقل الحركة الأوتوماتيكي واليدوي متاحًا وقد تقدم بي إم دبليو السيارة بنظام الدفع الخلفي والدفع الرباعي.

سيارات M2 الكوبية موديل 2023 بي إم دبليو

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