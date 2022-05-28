أول فيديو تشويقي للسيارة M2 الكوبيه موديل 2023.. شاهد

أعلنت شركة بي إم دبليو منذ فترة انها تعمل على تصنيع سياراتها الجديدة M2 الكوبية موديل 2023 ، والتى سيتم صنعها حصريًا في مصنعها في سان لويس بوتوسي، المكسيك .

واوضحت شركة بي إم دبليو ، ان السيارة M2 الكوبية موديل 2023 ستأخذ الأداء الديناميكي الممتاز لسيارات بي إم دبليو إلى أبعد من ذلك، مع الهندسة المتقدمة التي تسمح لها بدمج قدرات السيارات المنافسة مع سهولة الاستخدام المطلوبة للقيادة اليومية.

ومنذ ايام قليلة ظهرت عدد من الصور التجسسية للسيارة M2 موديل 2023 فى مرحلة الاختبارات ، إلا أن الشركة احتفظت بغطاء مموه على السيارة، لذلك تظل العديد من التفاصيل سرية.

ولكن اليوم أصدرت الشركة مقطع فيديو تشويقي للسيارة الكوبيه M2 بشكل رسمى ، دليلا على قرب طرحها للجمهور، بالتزامن تزامنًا مع احتفال قسم إم بيرفورمانس بالذكري الخمسين على إنشاءه.

ويُظهر الفيديو التشويقى القليل جدًا من بي إم دبليو M2 موديل 2023 وهي تقوم الانجراف، ولقطة قصيرة جدًا من الداخل، وإن كانت تركز بشكل كبير على السائق ، يدعو المصنع الالمانى جمهور المعجبين بالسيارة الرياضية للاستعداد لوقت اللعب .

ويتوقع خبراء السيارات ، ان السيارة M2 ، ستاتى بشاشة بي إم دبليو المنحنية الجديدة مثل سيارة الفئة 2 الكوبيه المُحدثة، والتي تجمع بين مجموعة العدادات وشاشة المعلومات والترفيه في وحدة واحدة ضخمة ، كما انه من الممكن ان تشغيل M2 بواسطة محرك سعة 3.0 لتر بستة اسطوانات، إلا أن مقدار القوة التي ستصنعها لا يزال لغزا. يمكن للسيارة أن تنتج من 430 حصان إلى 490 حصان اعتمادًا على الطراز. يجب أن يكون كل من ناقل الحركة الأوتوماتيكي واليدوي متاحًا وقد تقدم بي إم دبليو السيارة بنظام الدفع الخلفي والدفع الرباعي.