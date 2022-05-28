ظهور بوسى ووصية محمد رمضان.. أبرز لقطات حفل زفاف ابنة مدحت العدل

شهد حفل زفاف ابنة الكاتب والسيناريست مدحت العدل العديد من المفاجآت، والذى أقيم أمس فى أحد الفنادق المطلة على النيل وفى التقرير التالى نرصد ابرز اللقطات والمفاجآت فى حفل زفاف ابنة مدحت العدل.

بوسى

حرصت الفنانة بوسي على حضور حفل زفاف ابنة الكاتب مدحت العدل، وتقديم فقرة غنائية في الحدث الذي حضره عدد كبير من نجوم الوسط الفني، رغم مرور أيام قليلة على حفل زفافها وسفرها في شهر العسل برفقة زوجها هشام ربيع.

محمد رمضان

بينما أشعل الفنان محمد رمضان، حفل زفاف اَية ابنة السيناريست والشاعر مدحت العدل، الذي أقيم بالساحل الشمالي مساء أمس الجمعة.

وظهر محمد رمضان وهو يرقص مع العروسين على أنغام أغنية نامبر وان ، مافيا ، مما حاز الفيديو على إعجاب المتابعين .

وقال محمد رمضان في الحفل: "عقبال عندكم جميعا، مبروك للعريس والعروسة، أختي وحبيبتي، بوصيك عليها، الغالية بنت الغالي، دكتور مدحت العدل، صاحب الفضل علينا كلنا كجيل، والجيل اللي قبلي والجيل قبله، واختار راجل عظيم، وأنا عارف أنه هو مش هيسيب بنته غير لراجل عظيم، ألف مبروك، وربنا يرزقكم الذرية الصالحة".

رقصة مدحت العدل

كما نشرت الإعلامية بوسي شلبي مقطع فيديو من حفل زفاف آية، ابنة الكاتب والسيناريست مدحت العدل، في أحد الفنادق المطلة على النيل بحضور الأهل والأقارب وعدد كبير من نجوم الفن.

وأظهر الفيديو رقص مدحت العدل مع ابنته آية على أنغام أغنية حبيبي يا عاشق للمطرب مدحت صالح في حفل زفافها، وسط تفاعل الحضور.

رقصة فيديو عبده

كما حرصت الفنانة فيفى عبده على الحضور الى حفل زفاف ابنة مدحت العدل وقامت بالرقص على انغام أغنية وليد توفيق.

قبلة العروس لوالدها

ونشرت خبيرة التجميل دينا راغب مقطع فيديو من حفل زفاف آية مدحت العدل ظهرت فيه وهي تقبل والدها، كما ظهرت وهي تحضتن زوجها.

وتألقت آية مدحت العدل بإطلالة جذابة إذ ارتدت فستانًا باللون الأبيض منفوش من أسفل، وبتصميم أوف شولدير، ومزود بكرانيش، ولملت شعرها لأعلي مع مكياج ناعم.

وحرص على حضور حفل زفاف ابنة "مدحت العدل"، عدد كبير من الفنانين أبرزهم يسرا، وليد توفيق، كارول سماحة، ياسر جلال، عمرو عرفة، خالد النبوي، ميدو، ومحمد رمضان.

وقبل أيام قليلة، احتفل المؤلف والشاعر مدحت العدل بعقد قران ابنته آية، بأحد المساجد بالقاهرة.