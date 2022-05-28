1256 طالبا يؤدون امتحانات شهادات الدبلومات الفنية بجنوب سيناء

انطلقت اليوم، السبت، بمحافظة جنوب سيناء، امتحانات المواد النظرية بشهادة الدبلومات الفنية "صناعي، تجاري، زراعي، فندقي، تعليم مزدوج، دمج".

وأدى الامتحانات 1256 طالبا وطالبة داخل 14 لجنة بجميع الإدارات التعليمية على مستوى مدن المحافظة.

وقال محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم، إنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية قبل انطلاق الامتحانات، ولم تتلق غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية أي شكاوى خلال اليوم الأول من امتحانات الدبلومات الفنية، ولم يتم رصد أي تجاوزات داخل اللجان.

وأكد وكيل الوزارة، في تصريح اليوم، السبت، أن جميع اللجان التزمت باللوائح والقواعد المنظمة لأعمال الامتحان، مع الحرص على توفير الجو الهادئ للطلاب، وتوفير مبردات مياه داخل كل لجنة، وممرضة.

وأشار إلى أنه أجرى جولة تفقدية لمتابعة سير الامتحانات منها لجنة الدبلومات الفنية بمدرسة الثانوية الصناعية بأبوزنيمة، وبلغت نسبة الحضور باللجنة 100%، لافتًا إلى أن نسبة طلاب الثانوي الفني بمدينة أبوزنمية تبلغ 4,8% من النسبة العامة بالمحافظة، وبلغت نسبة الطلاب بالتعليم الثانوي الصناعي 11,5% من النسبة العامة للتعليم الصناعي بالمحافظة.

وأوضح أنه تفقد لجنة مدرسة أبورديس الثانوية الفنية الصناعية، وأدى الطلاب الامتحان بمادة "اللغة العربية" بنسبة حضور 100%، وبلغت نسبة طلاب الدبلوم الفني الصناعي بمدينة أبورديس من التعليم الصناعي بالمحافظة 14,1% ، ومن المستهدفين لامتحان الدبلومات الفنية بشكل عام 5,9%.

كما تابع سير الامتحانات داخل لجنة مدرسة أبورديس الثانوية الفنية التجارية، مؤكدًا أن نسبة حضور الطلاب لأداء الامتحان بلغت 100%، وبلغت نسبة طلاب الدبلوم الفني التجاري بمدينة أبورديس 7,2% من التعليم التجاري بالمحافظة.

وأكد أنه حرص على تفقد مركز توزيع أسئلة الدبلومات الفنية بمدرسة سعد زغلول الابتدائية التابعة لإدارة رأس سدر التعليمية، للتأكد من جاهزية المركز، والالتزام باللوائح والضوابط والمهام المنوطة به، والتواصل المباشر مع غرفة العمليات بالإدارة والمديرية مع مراعاة الدقة والانضباط خلال فترة الامتحانات.

اقرأ أيضا:

مسجد الكيلاني أقدم مسجد جنوب سيناء وبني في القرن ١٨



لجان الدبلوم

FB_IMG_1653738527544

FB_IMG_1653737982689