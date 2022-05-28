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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاتحاد الإفريقي يتبنى مقترح الجزائر لإنشاء قوة مشتركة للتصدي للكوارث

صدى البلد

وافق مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، المنعقد في مالابو (غينيا الاستوائية)، على مبادرة الجزائر لإنشاء قوة مدنية مشتركة لمواجهة للكوارث الطبيعية في إفريقيا.

وتم تبني المبادرة ضمن الإجراءات الرئيسية في الإعلان السياسي للقمة الإنسانية الاستثنائية للاتحاد الإفريقي.

وتهدف المبادرة إلى مواجهة التحديات الإنسانية لتغيّر المناخ والكوارث الطبيعية والأوبئة وحالات الطوارئ الصحية والغذائية، من خلال عمليات إعادة الإعمار والتنمية وتمويل العمل الإنساني.

وكانت القمة فرصة لتعبئة الموارد المالية من الدول الأعضاء، لتمويل برامج مواجهة الأزمات الإنسانية في إفريقية.

ووفاء لتقاليدها في مجال التضامن، أعلنت الجزائر عن مجموعة من المشاريع والمساهمات العينية في المساعدات الإنسانية، لصالح الدول المجاورة واللاجئين الذين تستضيفهم.

وقد دعت الجزائر بالمناسبة إلى "اتباع نهج يستهدف الأسباب الجذرية للأزمات الإنسانية في القارة. بهدف تحقيق حلول دائمة، وبالتالي السماح بعودة اللاجئين إلى أوطانهم".

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