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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خلال 24 ساعة.. نجاح 10 عمليات قسطرة قلبية طوارئ بمستشفيات جامعة المنيا

مستشفى القلب الجامعي
مستشفى القلب الجامعي

أكد الدكتور خالد المغربي، رئيس قسم القلب والقسطرة بكلية طب المنيا و مستشفى القلب والصدر بالمنيا الجديدة، نجاح   10 عمليات قسطرة قلبية دقيقة ، خلال 24 ساعة، تلك الحالات التي كانت تعانى من جلطات حادة بالقلب، جاء ذلك تحت رعاية الدكتور مصطفي عبد النبي رئيس جامعة المنيا، والدكتور حسام الدين شوقي، عميد كلية الطب، والدكتور أيمن حسانين المدير التنفيذي المستشفيات الجامعية.

وأوضح ، أن تلك العمليات أجراها كل من : الدكتور عمرو سطوحي مدرس واستشاري أمراض القلب، والدكتور حازم فراج أستاذ مساعد واستشاري أمراض القلب، وتم إجراء لهم قسطرة طوارئ ضمن مشروع دعامة الحياة .

 

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ولفت " المغربي " ، أن الحالات العشر التي تم التعامل معهم خلال يوم واحد يُعد إنجاز يُحسب لـ وحدة قسطرة القلب بمستشفى القلب والصدر بالمنيا الجديدة، مقدمًا الشكر لجميع من شاركوا في نجاح المنظومة الطبية والعلاجية المقدمة لجميع المترددين على وحدة القسطرة .

وفى هذا السياق، عرف الدكتور عمرو سطوحي مدرس واستشاري أمراض القلب «مشروع دعامة الحياة» بأنه مشروع لعلاج مرضى الجلطات القلبية الطارئة  وهو دخول المريض  الذي يعاني من جلطة القلب نتيجة انسداد كامل الشريان الي غرفة القسطرة طوارئ ويتم اعادة فتح الشريان وتوسيع وتركيب دعامة دوائية بدلا من اعطائه حقنة لإذابة الجلطة مما ينتج عنه إعادة إرواء لعضلة القلب .

وأضاف الدكتور حازم فراج، أستاذ دكتور أمراض القلب، أن هذا الإجراء يهدف إلى تحسين استقبال المريض للحد من عدد الوفيات بسبب أمراض الشريان التاجى،  وان قسم القلب جامعة المنيا من أكثر الأماكن استقبالا لهذه الحالات في صعيد مصر .

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