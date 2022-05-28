عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الرئيس التنفيذي لشركة "سيمنز": نعتز بالتعاون المثمر مع مصر في المجالات التنموية

صدى البلد

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، رولاند بوش، الرئيس التنفيذي لشركة "سيمنز" الألمانية، بحضور الفريق كامل الوزير وزير النقل، والمهندس سيد فاروق رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والمهندس أسامة بشاي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أوراسكوم للإنشاءات، إلى جانب فرانك هارتمان سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية في القاهرة، ومايكل بيتر رئيس مجلس إدارة شركة "سيمنز موبيليتي".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد مراسم التوقيع على التعاقد مع شركة "سيمنز" العالمية، ضمن تحالف يضم شركتي أوراسكوم والمقاولون العرب، لإنشاء منظومة متكاملة للقطار الكهربائي السريع في مصر بإجمالي أطوال حوالي 2000 كم على مستوى الجمهورية، بهدف إقامة شبكة حديثة لخطوط السكك الحديدية السريعة في مصر تربط 60 مدينة بقطارات تصل سرعتها حتى 230 كم/ساعة، وتخدم 90% من المواطنين، وستخدم ملايين الركاب يومياً، وتنقل كذلك ملايين الاطنان من البضائع سنوياً، كما يشمل التعاقد تقديم خدمات الصيانة لمدة 15 عاماً.

وأوضح الفريق كامل الوزير ان المنظومة الجديدة ستتألف من 3 خطوط رئيسية، الأول يعتبر خطاً مماثلاً لقناة السويس في أهميتها الاستراتيجية، وسيربط بين مدينة العين السخنة على البحر الأحمر ومدن الإسكندرية والعلمين ومرسى مطروح على البحر المتوسط بطول 660 كم. 

وبالنسبة للخط الثاني فسيبلغ طوله حوالي 1100 كم، ليصل بين القاهرة وأبو سمبل مروراً بمدينتي الأقصر وأسوان، ومن ثم يساعد على ربط العاصمة بالمراكز الاقتصادية الناشئة في صعيد مصر، في حين سيبلغ طول الخط الثالث 225 كم امتداداً من مدينة قنا وصولاً إلى سفاجا ومروراً بالغردقة.

وحرص المستشار الألماني "أولاف شولتز" على إلقاء كلمة مسجلة بهذه المناسبة، أكد فيها على أهمية علاقات الشراكة بين مصر وألمانيا بوجهٍ عام، ومن خلال التعاقد مع شركة "سيمنز" على هذا المشروع العملاق، وهو ما يعزز العلاقات الاقتصادية المتينة بين البلدين الصديقين، خاصةً في ظل تزامنه مع احتفال الشركة الألمانية العريقة بمرور 175 عاماً على تأسيسها، مشيداً في هذا الصدد بالقرار الاستراتيجي الهام للحكومة المصرية بالاعتماد على القطارات السريعة بدلاً من وسائل النقل التقليدية بالسيارات والناقلات والحافلات، بما سيعزز من خدمات شبكة النقل العام المقدمة من خلال التنقل السريع والمريح والآمن وصديق البيئة، فضلاً عن تعظيم مكانة مصر وموقعها التجاري إقليمياً وعالمياً عن طريق تسهيل حركة نقل البضائع، بالإضافة إلى تحويل مصر إلى رائدة في تكنولوجيا السكك الحديدية في الشرق الأوسط والقارة الأفريقية، وكذا مساهمتها في تقليل انبعاثات الكربون وتحسين جودة الهواء، ومن ثم إرساء معايير عالمية للتخفيف من آثار تغير المناخ، وذلك تزامناً مع اقتراب موعد القمة العالمية للمناخ COP27 بشرم الشيخ في شهر نوفمبر القادم.

وأعرب رئيس مجلس إدارة شركة "سيمنز" العالمية عن اعتزازه واعتزاز الشركة بالتعاون المثمر مع مصر في المجالات التنموية، امتداداً لمشروعات الشركة الناجحة في مصر على مدار الأعوام الماضية، خاصةً في مجال الطاقة ومحطات الكهرباء، والتي ساهمت في دفع عجلة التنمية الرائدة بقيادة السيد الرئيس لصالح الشعب المصري، وهي المشروعات التي صنعت تاريخًا مشرفًا للشركة في المنطقة والعالم، مشيراً إلى أن هذا المشروع يعد الأضخم في تاريخ شركة "سيمنز" منذ تأسيسها قبل 175 عاماً.

من جانبه؛ طلب الرئيس نقل تحياته إلى المستشار الألماني "شولتز"، معرباً عن التقدير البالغ لمسيرة التعاون بين مصر وشركة "سيمنز" والخبرة الألمانية في مجال الصناعة بوجهٍ عام لما تتسم به من جودة ودقة وانضباط، ومؤكداً أن شبكة خطوط القطارات الكهربائية الجديدة تأتي ترسيخاً للتعاون المثمر بين البلدين في مجال البنية الأساسية، وستمثل إضافة كبيرة لمنظومة وسائل النقل في مصر سواء لحركة الأفراد أو تسهيل التجارة، كما ستعزز من استراتيجية الدولة لإقامة أنظمة نقل مستدامة ومتطورة على مستوى الجمهورية، وهو ما يعد بداية عصر جديد للسكك الحديدية في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط، بما يفتح آفاقاً مستقبلية واعدة لتطوير التعاون مع "سيمنز" في نظم النقل الحديثة، خاصةً أنها ستساعد على تحفيز النمو الاقتصادي في مصر، وتحويلها لمركز إقليمي فائق التطور لوسائل النقل والمواصلات الحديثة والصديقة للبيئة، إلى جانب مساهمتها في تنمية الكوادر المحلية في هذا القطاع والمساعدة في تطوير وإعمار المناطق التي ستمر بها ونقل البضائع منها وإليها.

الرئيس عبد الفتاح السيسي المقاولون العرب وزير النقل السكك الحديدية مجلس إدارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يتراجع 10 جنيهات في ختام تعاملات اليوم السبت

خطوة مفاجئة.. ليفربول يرد على قنبلة ماني وغموض صلاح بقرار جديد

أسرار القطعة 39.. القصة الكاملة لمقتل 5 من أسرة واحدة في مذبحة الريف الأوروبي

انتبه.. إذا تلقيت هذه الرسالة على واتساب لا ترد

معاش حتى 30 ألف جنيه|ما تريد معرفته عن صندوق التكافل التكميلي للمحامين

وزيرة الهجرة : واجباتي كوزيرة لا تتعارض مع كوني أما تواجه بشجاعة محنة ابنها

قفزة طفيفة .. أسعار الذهب في تعاملات اليوم السبت 28-5-2022 | فيديو

19 قرشاً .. زيادة أسبوعية في الدولار على مستوى البنوك

موضوعات متعلقة

بسام راضي: إنشاء منظومة متكاملة للقطار الكهربائي السريع بمصر بإجمالي أطوال 2000 كم

3 خطوط بطول الفي كم .. السيسي يشهد توقيع إنشاء منظومة متكاملة للقطار الكهربائي السريع

الرئيس السيسي يقترح إطلاق 2023 عاماً للشباب العربي

الرئيس السيسي يهنئ جميع الشعوب الشقيقة بالقارة احتفالا بيوم إفريقيا

السيسي يوجه بتوفير مقومات نجاح زراعة 1.5مليون فدان بالصحراء وتوطين أنشطة جديدة

الرئيس السيسي يوجه بدراسة التحديات المستجدة لمشروع الريف المصري

الرئيس السيسي يتابع مشروعات شركة تنمية الريف المصري لاستصلاح الأراضي

الرئيس السيسي يوجه بمواصلة تعزيز جهود جذب الاستثمارات الأجنبية لإنتاج الطاقة النظيفة

ترشيحاتنا

فينيسوس وبنزيما يقودان ريال مدريد أمام ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا

في ديربي ولاد العم.. الإسماعيلي يضغط والزمالك يتراجع في أول 15 دقيقة

منهجية في التخريب وإشعال الحرائق.. حيثيات الحكم على17 متهما بأحداث مجلس الوزراء

الأعلى للآثار عن افتتاح نقطة جديدة من مسار العائلة المقدسة: فاتيكان مصر

وصل إلى 102 درجة.. الحر يقتل 3 سيدات داخل منازلهن في شيكاغو

أبرزها كارثة هيسل.. أشهر 3 حوادث مروعة في تاريخ دوري أبطال أوروبا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كوريا أول ممثلة متحولة جنسيا.. هل قُتلت حنان الطويل بالكهرباء أم انتحرت؟

مطلوب من الإنتربول.. صحيفة جرائم حمزة زوبع زومبي الإخوان

أسرار القطعة 39.. القصة الكاملة لمقتل 5 من أسرة واحدة في مذبحة الريف الأوروبي

خس وامنع التدخين الأبرز.. أهم 7 خطوات صحية لتجنب الخرف المبكر

فيديو

تهريب أثار مصرية خلال 2011.. كواليس القبض على المدير السابق لمتحف اللوفر

علاقة غير شرعية.. اعترافات مثيرة لمرتكب واقعة الريف الأوروبي

أحمد حلمى : لا التفت للنقد السلبى والتمس أعذار للناس

ظهور بوسى ووصية محمد رمضان.. أبرز لقطات حفل زفاف ابنة مدحت العدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

المفتي في أوكسفورد

مني أحمد

الساحر.. يوسف إدريس

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى 25.. شهادتي حول اقتحام أمن الدولة

نهال علام

التغير المزاجي

يارا زكريا

قوة التجاهل

فتحي حسين

ملايين المصريين في جيوب المستريح !!

طارق إسماعيل

الحوار الحقيقي

عبدالمعطى أحمد

الدور الغائب للمجتمع المدني

اﻟﻤﺰﻳﺪ