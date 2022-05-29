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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أبويا وأناحرة فيه .. كاندي القيسي تنشر صورتها مع والدها المتوفى .. ما القصة ؟

صدى البلد

أثارت الفنانة العراقية كاندي القيسي موجة عارمة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد نشر صورة لها برفقة والدها المتوفي مما قابله النشطاء بهجوم كبير ضدها .

كاندي القيسي تنشر صورة والدها المتوفى

نشرت الفنانة العراقية كادي القيسي، عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي صورة بخاصية الـ سيلفي، لها بجانب جثمان والدها المتوفى، بينما كانت تنشر خبر وفاته على السوشيال ميديا، حيث كتبت «إنا لله وإنا إليه راجعون، الله يرحمك يا أبويه حبيبي كسرت ظهري يالحنين.. آخ يا بابا أخدت روحي وراك.

تعتبر الفنانة كادي القيسي، فنانة عربية عراقية، اشتهرت خلال السنوات القليلة الماضية، ودخلت عالم الفن والتمثيل من خلال مشاركتها في المسلسل الإماراتي «على قد الحال»، وعلى الرغم من دورها الصغير في المسلسل إلا أنها حققت نجاحًا كبيرًا فيه.

كان أول الاعمال الفنية لـ كادي القيسي على خشبة المسرح، قبل عامين من خلال مسرحية إماراتية بعنوان «صينية القشور»، ثم شاركت بعد ذلك في العديد من المسلسلات الرمضانية في العام نفسه، لتتسع شهرتها على مستوى الوطن العربي.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

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