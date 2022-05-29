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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المرمرية .. تستخدم في صناعة العطور الفاخرة ومحاليل الأسنان والمستحضرات الطبية

المرمرية عشبة طبية
المرمرية عشبة طبية تنمو في شمال سيناء

نبات المرمرية يعد من النباتات الطبية العشبية الذي  يتمتع بالعديد من الفوائد الصحية وتستخدم في تصنيع الأدوية،   تحتوي على الزيوت الطيارة ذات الرائحة الكافورية،  ولهذه النبتة جدوى اقتصادية عالية  حيث يتم  حصادها من 2 ل 3 مرات في السنة ، كما أنها تعالج العديد من الأمراض ولها فوائد صحية متعددة ،كما تستخدم في صناعة العطور الفاخرة و في صناعة منتجات العناية الشخصية وفي  صناعة محاليل الأسنان وفي صناعة المستحضرات الطبية.
وتتمتع  الميرمية نبات عشبي  بالعديد من الفوائد الصحية ويستخدم كمكون أساسي في تصنيع الأدوية، وله فوائد عديدة، وهو نبات معمر ويحتوي على الزيوت الطيارة.

ولا يخلو  منزل في سيناء  من وجود عشبة المرمرية، وهي معروفة في الدول الأوروبية بالعلاج "السحري"  ، ويقبل المواطنون على استخدامها كميات عطري ، لكونها طبيعية، بالإضافة إلى سعرها الزهيد مقارنة بالأدوية والعقاقير الكيميائية المصنعة.

التخسيس

وقال الدكتور شعيب محي الدين فتوح، الباحث في مجال الطب البديل، إن سيناء حباها الله بطبيعة صحراوية، ملائمة لنمو الأعشاب والنباتات الطبية والعطرية  منها "المرمرية"  حيث تساعد على التخسيس، بغليها وشربها مرتين قبل الإفطار والعشاء، كما يستخدم مشروبها في التهدئة، ومغص آلام الدورة الشهرية، ومغص البطن بصفة عامة، وتطهير المعدة.ومن فوائد الميرمية أنها تحتوي أيضًا على العديد من الأملاح المعدنية كالزنك، البوتاسيوم الذي يساعد في الحفاظ على معدل ضربات القلب.
كما تساعد أوراق الميرمية على تهدئة الالتهابات، وتحتوي على مضادات للأكسدة التي تساعد على تحسين نسبة الأكسجين في الدم ، ويستخدم زيت الميرمية في تدليك الجسم فهو يساعد على الاسترخاء والتخلص من العصبية والتوتر والقلق ، كما يستعمل زيت المريمية معروف في مختلف دول العالم ، في صناعة العطور الفاخرة  وفي  صناعة محاليل الأسنان وفي صناعة المستحضرات الطبية.

مساحات كبيرة


وقال المهندس عبد الله الحجاوي رئيس جمعية حماية البيئة بشمال سيناء، إن النبات ينتشر زراعته في مناطق الشيخ زويد ورفح وبعض مناطق العريش وبءر العبد ،  حيث تتمتع سيناء بزراعة مساحات كبيرة من نبات المرمرية باعتبارها احد محاور التنمية علي ارض سيناء وتجود الزراعة في تربتها الخصبة ، والتي تعطي معدلات كبيرة في الإنتاج في مختلف الزراعات سواء خضروات او فاكهة او نباتات طبية وعطرية .  .
حيث تم زراعة  مساحات واسعة بمنظفة جلبانه  والتي يعتمد عليها المزارعين في  تغذية النحل قبل ان يستخدمها في عمليات التصدير ، بإعتبار أن المريمية يمكن حصادها من مرتين ل 3 مرات في السنة.

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المرمرية صناعة الاسنان المستحضرات الطبية

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