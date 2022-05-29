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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

‎انطلاق المؤتمر الدولى الـ 27 بكلية الإعلام جامعة القاهرة.. اليوم

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

تنظم كلية الإعلام جامعة القاهرة، المؤتمر العلمي الدولي السابع والعشرين بعنوان "تحديات الإعلام العربي في ضوء خطط التنمية المستدامة: نحو رؤية مستقبلية للإصلاح والتطوير"، خلال يومي 29 و 30 مايو الجاري، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، والدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية، وذلك في إطار حرص الجامعة على المساهمة الفعالة في جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة. 
 
‎وتبدأ أعمال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بمشاركة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام ورئيسة المؤتمر، والدكتورة وسام نصر أمينة عام المؤتمر ووكيلة الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومى ووزير التخطيط والتعاون الدولى سابقا،والدكتور صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن الاجتماعي، والمهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
 
‎وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الإعلام يُمثل آلية فعالة في تحقيق التنمية المستدامة وإحداث التغيير داخل المجتمعات وتطويرها، وأداة للتواصل بين صناع القرار والمواطنين، ويلعب دورًا جوهريًا في عرض الحقائق والمعلومات الخاصة بخطط ومبادرات التنمية في مختلف المجالات والتوعية بها ودعمها ومساندتها والتسويق لها على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية، واستحداث إمكانات وفرص جديدة للارتقاء في سلم التنمية، مؤكدًا ضرورة مواكبة الإعلام لمشروعات التنمية والقيام بدور الشريك في تنمية المجتمعات، وتعزيز دورها في كسب تحدي التنمية المستدامة، والتعرف على التحديات التي قد تواجه الإعلام العربي على مختلف المستويات لمعالجتها والتغلب عليها.   
 
‎وأشار الدكتور محمد الخشت، إلى أن المؤتمر العلمي الدولي السابع والعشرين حول "تحديات الإعلام العربي في ضوء خطط التنمية المستدامة: نحو رؤية مستقبلية للإصلاح والتطوير"، يتضمن العديد من الجلسات وحلقات النقاش واستعراض العديد من الأبحاث في مجال الإعلام وعلاقته بالتنمية، وطرح رؤى وإستراتيجيات للإصلاح والتطوير.   
 
‎ومن جانبها، قالت الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام ورئيسة المؤتمر، إن المؤتمر يُعقد بالتعاون مع الجمعية الدولية للاتصال التي تُعد من أقدم الجمعيات العلمية المعنية بعلوم الإعلام والاتصال، ويحظى بمشاركات متميزة من الأكاديميين والباحثين أو خبراء مصريين وعرب وأجانب فى الإعلام والسياسة والاقتصاد والثقافة والاجتماع.   

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‎وأوضحت الدكتورة هويدا مصطفى، أن المؤتمر يتضمن 17 جلسة تناقش العديد من المحاور، وهي الإعلام التنموي وقضايا الإصلاح في مصر والعالم العربي، دور الإعلام العربي في دعم قضايا الإصلاح السياسي، الإعلام وقضايا التمكين الاجتماعي، الإعلام الرقمي والتنمية المستدامة، القوانين والتشريعات الحاكمة لحماية أمن المعلومات، مسئولية الإعلام في دعم الصحة العامة أثناء الأزمات، التربية الإعلامية وتحقيق الأمن المجتمعي، توظيف تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في المجال الإعلامي، التربية الإعلامية والتنمية المستدامة، الإعلام البيئي والتنمية المستدامة، تطبيقات التحول الرقمي ودورها في التنمية المستدامة، مخاطر الإعلام الإلكتروني على الأمن.
 
‎من جهتها، قالت الدكتورة وسام نصر أمين عام المؤتمر ووكيلة الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، إن المؤتمر يشارك به ما يزيد على 100 خبير وأكاديمي وباحث في مجال الإعلام من جهات مختلفة مصرية وعربية ودولية، تقدموا بالعديد من الأبحاث التي جاءت ضمن المحاور الأساسية للمؤتمر، مؤكدة أهمية الإعلام ودوره الفعال في التنمية وتطوير المجتمعات، والتي تتمثل في إتاحة أكبر قدر من الحقائق والمعلومات الدقيقة.

جامعة القاهرة رئيس جامعة القاهرة تكنولوجيا المعلومات الدراسات العليا Jobs Education

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