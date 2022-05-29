احذر.. 5 مخاطر غير متوقعة لفرط الكالسيوم في الدم

فرط كالسيوم الدم هو حالة يكون فيها مستوى الكالسيوم في الدم أعلى من المعدل الطبيعي، ويمكن أن يؤدي وجود الكثير من الكالسيوم في الدم إلى إضعاف عظامك ، وتكوين حصوات في الكلى ، والتدخل في طريقة عمل قلبك وعقلك الصحيحة.

ويحدث فرط كالسيوم الدم عادة نتيجة فرط نشاط الغدد جارات الدرقية، تقع هذه الغدد الأربع الصغيرة في العنق بالقرب من الغدة الدرقية.

وتشمل الأسباب الأخرى لفرط كالسيوم الدم السرطان وبعض الاضطرابات الطبية الأخرى وبعض الأدوية وتناول الكثير من مكملات الكالسيوم وفيتامين د.

تتراوح علامات وأعراض فرط كالسيوم الدم من غير موجودة إلى شديدة.

أعراض فرط الكالسيوم في الدم

الكلى. الكالسيوم الزائد يجعل الكلى تعمل بجدية أكبر لترشيحها، هذا يمكن أن يسبب العطش الشديد وكثرة التبول.

الجهاز الهضمي. يمكن أن يسبب فرط كالسيوم الدم اضطراب المعدة والغثيان والقيء والإمساك.

العظام والعضلات. في معظم الحالات ، يتم تسريب الكالسيوم الزائد في الدم من عظامك ، مما يضعفها، هذا يمكن أن يسبب آلام العظام وضعف العضلات.

مخ. يمكن أن يتداخل فرط كالسيوم الدم مع طريقة عمل عقلك ، مما يؤدي إلى الارتباك والخمول والإرهاق، كما يمكن أن يسبب الاكتئاب.

في حالات نادرة ، يمكن أن يتداخل فرط كالسيوم الدم الشديد مع وظيفة قلبك ، مما يتسبب في خفقان القلب والإغماء ، ومؤشرات على عدم انتظام ضربات القلب ، ومشاكل قلبية أخرى.