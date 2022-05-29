تجديد حبس عصابة سرقة الدارجات النارية في حدائق القبة

قرر قاضى المعارضات بغرفة المشورة بمحكمة جنح حدائق القبة، تجديد حبس 3 أشخاص، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك " بالقاهرة.

وكانت جهات التحقيق، قررت حبس ٣ أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتكوين تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك " بالقاهرة.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين واعداد تقرير مفصل بذلك.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة قيام (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة القسم) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك " ، وأنهم وراء إرتكاب العديد من تلك الحـوادث.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال إستقلال أحدهم دراجة نارية "مجهولة المصدر" وبالكشف الفنى عليها تبين أنها مُبلغ بسرقتها

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب عدد (4) حوادث سرقة دراجات نارية بذات الأسلوب ، وكذلك سرقة (أجزاء دراجة نارية معدة للبيع – أجزاء وبعض قطاع الغيار لدراجات نارية)، كما تم بإرشادهم ضبط الدراجات النارية المستولى عليها لدى عميلهم "سيئ النية" (ميكانيكى موتوسيكلات "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية) ، وأقروا بأن الأجزاء المستولى عليها من متحصلات وقائع سرقة

وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الدراجات وإتهموهم بالسرقة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط التشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة.