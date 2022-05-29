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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

الملفات بتاعتنا ضاعت والامتحانات هتروح علينا.. طلاب الصنايع بالعجوزة يستغيثون .. فيديو

صدى البلد

 


استغاث طلاب مدرسة طلعت حرب بمنطقة العجوزة بالجيزة بموقع صدى البلد لمساعدتهم بسبب فقدان ملفاتهم الخاصة والتي تسببت في عدم حصولهم على أرقام الجلوس مما قد يفقدهم دخول الامتحان

وقال الطالب "أحمد محمد" أن المدرسة بلغتهم  بفقدان ملفاتهم في وقت متاخر جداً ثم طلبت منهم أوراق أخري وحين حصلوا عليها ، لم يحصلوا علي أرقام الجلوس مما تسبب عدم دخولهم إمتحان مادة الحاسب الألي.

وأشار الطالب " حسين خالد"أنهم لم يحصلوا علي أرقام جلوسهم حتي الأن مما قد يفقدهم الدخول الي الامتحانات، ويجعلهم يمتحنون بشهر 7 مع الراسبين.

ونوه الطالب " محمد مصطفي" أن المدرسة منعت دخولهم الامتحانات بدون أرقام الجلوس ، طالباً مساعدة الوزراة وسرعه الإستجابة ل أستغاثتهم.

 

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