أخبار التعليم| 5 معلومات حول مستجدات أعمال الإنشاءات والتجهيزات بجامعة المنوفية الأهلية.. انطلاق المؤتمر الدولى الـ27 بـ إعلام القاهرة اليوم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

‎اليوم.. جامعة عين شمس تناقش "ثقافة الاختلاف وفن الحوار"

‎تنظم جامعة عين شمس ندوة ضمن فاعليات الموسم الثقافي للجامعة بعنوان " ثقافة الاختلاف وفن الحوار" وذلك اليوم الأحد الموافق ٢٩ من مايو الجاري في تمام الساعة الثانية ظهرا بمدرج المحلاوي بكلية الطب .



‎5 معلومات حول مستجدات أعمال الإنشاءات والتجهيزات بجامعة المنوفية الأهلية

‎أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عند مستجدات الموقف التنفيذي ومُعدلات سير العمل بالأعمال الإنشائية الجارية بجامعة المنوفية الأهلية بمحافظة المنوفية، حيث أن أعمال الإنشاءات والتجهيزات بالجامعة تسير وفق الخطة الزمنية الموضوعة مُسبقًا، وكذلك تنفيذ التجهيزات الفنية وفقًا للمواصفات المُتفق عليها.



‎اليوم.. انطلاق فعاليات الاحتفال بأسبوع البيئة بجامعة عين شمس



‎ تنظم جامعة عين شمس سلسلة فعاليات وندوات بالتعاون بين كليات الدراسات العليا والبحوث البيئية ، البنات ،الهندسة و الزراعة و بالاشتراك مع اتحاد الصناعات ، الفريق التطوعي للعمل الإنساني ‎و الإتحاد النوعى للمؤسسسات و الجمعيات الأهلية للمناخ ونخبة من المتخصصين والخبراء من اسبانيا فى مجال الاقتصاد الدوار ،خلال الفترة من الأحد الموافق ٢٠٢٢/٥/٢٩حتى الخميس ٢٠٢٢/٦/٢.



‎انطلاق المؤتمر الدولى الـ 27 بكلية الإعلام جامعة القاهرة .. اليوم

‎تنظم كلية الإعلام جامعة القاهرة، المؤتمر العلمي الدولي السابع والعشرين بعنوان "تحديات الإعلام العربي في ضوء خطط التنمية المستدامة: نحو رؤية مستقبلية للإصلاح والتطوير"، خلال يومي 29 و 30 مايو الجاري، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، والدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية، وذلك في إطار حرص الجامعة على المساهمة الفعالة في جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة.



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‎جامعة حلوان تطلق دورة تدريبية حول القيادة الفعالة.. اليوم



‎أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر مايو 2022، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.