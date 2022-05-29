عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| 5 معلومات حول مستجدات أعمال الإنشاءات والتجهيزات بجامعة المنوفية الأهلية.. انطلاق المؤتمر الدولى الـ27 بـ إعلام القاهرة اليوم

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

اليوم.. جامعة عين شمس تناقش "ثقافة الاختلاف وفن الحوار"

‎تنظم جامعة عين شمس  ندوة ضمن فاعليات الموسم الثقافي للجامعة بعنوان " ثقافة الاختلاف وفن الحوار" وذلك اليوم الأحد الموافق ٢٩ من مايو الجاري في تمام الساعة الثانية ظهرا بمدرج المحلاوي بكلية الطب .


5 معلومات حول مستجدات أعمال الإنشاءات والتجهيزات بجامعة المنوفية الأهلية

‎أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عند مستجدات  الموقف التنفيذي ومُعدلات سير العمل بالأعمال الإنشائية الجارية بجامعة المنوفية الأهلية بمحافظة المنوفية، حيث أن أعمال الإنشاءات والتجهيزات بالجامعة تسير وفق الخطة الزمنية الموضوعة مُسبقًا، وكذلك تنفيذ التجهيزات الفنية وفقًا للمواصفات المُتفق عليها.


اليوم.. انطلاق فعاليات الاحتفال بأسبوع البيئة بجامعة عين شمس


‎ تنظم جامعة عين شمس سلسلة فعاليات وندوات بالتعاون بين كليات الدراسات العليا والبحوث البيئية ، البنات  ،الهندسة و الزراعة و بالاشتراك مع اتحاد الصناعات ، الفريق التطوعي للعمل الإنساني  ‎و الإتحاد النوعى للمؤسسسات و الجمعيات الأهلية للمناخ ونخبة من المتخصصين والخبراء من اسبانيا فى مجال الاقتصاد الدوار ،خلال الفترة من الأحد الموافق  ٢٠٢٢/٥/٢٩حتى  الخميس ٢٠٢٢/٦/٢.


انطلاق المؤتمر الدولى الـ 27 بكلية الإعلام جامعة القاهرة  .. اليوم

‎تنظم كلية الإعلام جامعة القاهرة، المؤتمر العلمي الدولي السابع والعشرين بعنوان "تحديات الإعلام العربي في ضوء خطط التنمية المستدامة: نحو رؤية مستقبلية للإصلاح والتطوير"، خلال يومي 29 و 30 مايو الجاري، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، والدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية، وذلك في إطار حرص الجامعة على المساهمة الفعالة في جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة. 
 

جامعة حلوان تطلق دورة تدريبية حول القيادة الفعالة.. اليوم


‎أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر مايو 2022، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

 

 

اخبار التعليم وزارة التعليم جامعة القاهرة التعليم العالي وزارة التعليم العالى جامعة حلوان جامعة المنوفية جامعة عين شمس إعلام القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ربنا أكرمنا.. عمرو أديب يكشف مفاجأة عن ملء سد النهضة.. فيديو

الذهب يتراجع 10 جنيهات في ختام تعاملات اليوم السبت

خطوة مفاجئة.. ليفربول يرد على قنبلة ماني وغموض صلاح بقرار جديد

سعر الذهب اليوم الأحد 29-5-2022

رابط نتيجة سنوات النقل للتعليم الأساسى بمحافظة القاهرة

رغم خسارة ليفربول دوري الابطال.. صلاح يحقق رقما نادرا في أوروبا

أسرار القطعة 39.. القصة الكاملة لمقتل 5 من أسرة واحدة في مذبحة الريف الأوروبي

الكل مذبوح.. أول تعليق من نجل ضحية مذبحة الريف الأوروبي .. فيديو

ترشيحاتنا

روسيا: سنبيع الحبوب والأسمدة بالروبل لدول العالم

أبويا وأناحرة فيه .. كاندي القيسي تنشر صورتها مع والدها المتوفى .. ما القصة ؟

على متنها 22 شخصًا.. فقدان طائرة في نيبال

ترامب يحذر من حرب عالمية ثالثة بسبب صراع أوكرانيا

سعفان:2.1 مليون عامل يختارون ممثلهم.. والانتخابات ستفرز تنظيمًا نقابيًا يحافظ على حقوقهم

اليوم.. مجلس الشيوخ يناقش خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. شبيه «أميتاب باتشان» يثير حيرة العالم |فيديو

خلال مكالمة فيديو.. شاب يفاجئ والديه بالقفز من طائرة في أيرلندا|شاهد

حادثة غامضة.. إصابة 120 طفلا ومدرسا بسرطان الدماغ في مدرسة أمريكية

قريبا.. أمطار من النيازك تضرب الولايات المتحدة الأمريكية|صور

فيديو

فينيسوس يسجل الهدف الأول لـ ريال مدريد أمام ليفربول .. شاهد

شاهد .. هتافات مدوية لجماهير الأهلى بعد الوصول للمغرب لحضور نهائى أفريقيا

مستريحة الإسماعيلية.. توحيدة أوهمت ضحاياها بتوظيف أموالهم في العقارات واستولت عليها

حكاية علياء وفريدة .. أنقذوا الطفلتين من الضمور العضلي الشوكي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

صباحك يابلد

إلهام أبو الفتح

المفتي في أوكسفورد

مني أحمد

الساحر.. يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى 25.. شهادتي حول اقتحام أمن الدولة

نهال علام

التغير المزاجي

يارا زكريا

قوة التجاهل

فتحي حسين

ملايين المصريين في جيوب المستريح !!

طارق إسماعيل

الحوار الحقيقي

اﻟﻤﺰﻳﺪ