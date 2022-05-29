ثقافة الاختلاف.. ندوة بجامعة عين شمس اليوم بحضور مفتي الجمهورية

تنظم جامعة عين شمس، ندوة، ضمن فعاليات الموسم الثقافي للجامعة، بعنوان: " ثقافة الاختلاف وفن الحوار" وذلك اليوم الأحد الموافق 29 من مايو الجاري في تمام الساعة الثانية ظهرا بمدرج المحلاوي بكلية الطب .

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، وبرئاسة الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، و الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

و تستضيف الندوة الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية و نيافة الأنبا إرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافى القبطي الأورثوكسى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وعبد اللطيف المناوي رئيس تحرير جريدة المصرى اليوم .

وأوضحت الدكتورة جيهان رجب مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومنسق الندوة ، أن الندوة تناقش كيفية مواجهة الأفكار السلبية ومكافحة الإرهاب، واختلاف الثقافات وفن الحوار والتعاون فى جو من الثقة والتفاهم لتحقيق السلام والأمن .

تقام الندوة بتنسيق طلابي لأسرة من أجل مصر المركزية.



و تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة حضرت الطتزرر شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي نيابة عن السيد الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة في الاحتفال الأول لتخريج أول ثلاث دفعات من برنامج تجارة اوشين - كين عين شمس والذى أقيم فى ولاية نيو جيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية.

وفي كلمته ثمن الدكتور لارسن رئيس جامعة اوشن التعاون المثمر بين جامعته وجامعة عين شمس وقدم الشكر للسيد أ.د محمود المتيني رئيس الجامعة متمنياً دوام التعاون.

فيما قدم الدكتور ريبوليه رئيس جامعة كين التحية للسيد أ.د محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس وللسيدة أ.د شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي والممثلة لرئيس الجامعة معبراً عن فخره بالتعاون الأكاديمي بين الجامعتين.

جدير بالذكر أن هذا البرنامج هو أحد البرامج الدراسية بنظام الساعات المعتمدة باللغة الإنجليزية بكلية التجارة والذي يأتي بالتعاون مع كلية اوشن وجامعة كين الأمريكيتين وأن البرنامج يتميز بعدة مميزات منها: حصول الطالب علي ثلاث شهادات معتمدة منفصلة من جامعات عين شمس واوشن وكين الأميركيتين، وجود نظام تقييم جديد قائم علي توزيع مجهود الطالب خلال الفصل الدراسي وغير معتمد فقط علي الامتحان النهائي.

كما يتيح هذا البرنامج للطالب اختيار تخصصه من بين أحد التخصصين وهما الإدارة والمحاسبة اللذين يتطلبهما سوق العمل في مصر والخارج، بالإضافة إلى إمكانية التحاق الطالب بالدراسات العليا بالجامعات الأمريكية مباشرة دون الحاجة إلى تقييم هذه الشهادات، علي أن يكون تدريس المقررات الدراسية في البرنامج بنفس النظام المتبع في امريكا ويكون التواصل والتكليفات مع أساتذة الجامعات الأمريكية من خلال المواقع الرسمية للجامعات الأمريكية والإيميل الأكاديمي للطالب، كما يتم تدريس المقررات بشكل عملي باستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا والاتصال الفعال.