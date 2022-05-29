ميدو: صلاح قدم مباراة كبيرة أمام ريال مدريد.. ولكنه وضع فريقه تحت الضغوط

أكد أحمد حسام ميدو أن محمد صلاح قدم مباراة كبيرة ضد ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم رغم خسارة فريقه بهدف دون رد.

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: “صلاح قدم مباراة كبيرة، ولكنه وضع فريقه تحت الضغوط بتصريحاته قبل اللقاء”



أضاف: “صلاح قدم كل ما عليه ضد ريال مدريد، ولكن تيبو كورتوا أظهر تألقا غير طبيعي”.



وختم حديثه قائلا: “كلوب يعاني كثيرا في النهائيات، وخبرة أنشيلوتي كانت حاسمة”



وتُوج ريال مدريد الإسباني بطلًا لدوري أبطال أوروبا للمرة الرابعة عشر في تاريخه، وذلك بفوزه على ليفربول الإنجليزي بهدف دون مقابل، في نهائي البطولة الذي أُقيم على ستاد دو فرانس بالعاصمة الفرنسية باريس.لتقدم الأخير بهدف نظيف.

ونظم لاعبو ريال مدريد الإسباني ممرا شرفيا للاعبي ليفربول الإنجليزي، وذلك عقب نهائي دوري أبطال أوروبا.

لاعبو ريال مدريد اصطفوا لتحية لاعبي ليفربول أثناء اتجاههم لاستلام الميداليات الفضية، وذلك عقب خسارتهم لنهائي دوري أبطال أوروبا.