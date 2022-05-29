النقل يعلن عن الزّي المخصص لسائقي الأجرة العامة بالسعودية

أعلنت الهيئة العامة للنقل بالمملكة العربية السعودية ، عن فرض الزّي المخصص لسائقي الأجرة العامة، وأجرة المطار، والأجرة الخاصة، وسائقي تطبيقات نقل الركاب، وذلك ابتداءً من تاريخ 12 يوليو المقبل كمتطلب أساسي لممارسة هذه الأنشطة وفقًا لأحكام اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه.

وأوضحت الهيئة العامة للنقل السعودى وفقا لبيانها ، ان الالتزام بالزّي المخصص سيساهم في تعزيز جهود الهيئة التطويرية الهادفة للارتقاء بمستوى جودة الخدمات في أنشطة النقل عامة بشكل عام، وفي الأجرة والتوجيه بشكل خاص، وبما يسهم كذلك في تحسن المظهر العام والانطباع الإيجابي عن هذه الخدمات الحيوية وارتباطها المباشر بشرائح المجتمع كافة.

وأكدت الهيئة العامة للنقل السعودى أن الالتزام بالزّي المخصص يأتي ضمن مجموعة من مراحل التحديث والتحسين الدوري والمستمر على أنشطة وخدمات النقل بالأجرة وتطبيقات نقل الركاب، ومن ذلك المواصفات الفنية لسيارات الأجرة، واشتراط العمر التشغيلي لتلك المركبات، إلى جانب إتاحة الدفع الإلكتروني للمستفيدين من هذه الخدمات، وبقية الاشتراطات الواردة في اللائحة التي تراعي جميع جوانب التطوير والتحسين" .

وأشارت الهيئة العامة للنقل بالمملكة العربية السعودية إلى حرصها الدائم والمستمر بما يخدم المستفيدين ويواكب تطلعاتهم، والسعي الحثيث لتحقيق أعلى معايير الجودة ومعدلات الرضى لدى مستفيدي خدمات النقل في السعودية.