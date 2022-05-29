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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميدو عن أزمة حسني عبد ربه خلال مباراة الزمالك: لابد أن يعتذر

حسني عبد ربه
حسني عبد ربه

كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو، تفاصيل أزمة حسني عبد ربه مدير الكرة بنادي الإسماعيلي مع أعضاء الجهاز الفني للزمالك خلال مواجهة الأبيض ضد الإسماعيلي في الدوري.


وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أزمة حسني عبد ربه مع الجهاز الفني للزمالك، كانت بسبب اعتراضه على أن هناك بعض اللاعبين من الزمالك يهدرون الوقت من خلال إدعاء الإصابة بعد تقدم الزمالك بهدفين".


وأضاف: "حسني كان دائم الاعتراض وبالتالي طالبه أسامة نبيه بالهدوء بشكل طبيعي".

 

وختم حديثه قائلا: "هنا كانت بداية الأزمة، حسني عبد ربه لم يتقبل الأمر بهدوء وانفعل بشدة ولابد أن يعتذر عما بدر منه".

سني عبد ربه الزمالك الاسماعيلي

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