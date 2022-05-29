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رئيس التحرير
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فرص عمل للشباب بالمحافظات.. شعراوي: توفير 769 موقعا في 20 محافظة لتنفيذ مبادرة عربات الطعام المتنقلة.. منصة مشتركة بين التنمية المحلية والشباب والرياضة لاستقبال طلبات برنامج مشروعك

عربات الطعام المتنقلة
عربات الطعام المتنقلة

وزير التنمية المحلية :

-مبادرة ايجي تراك  تقلل نسبة البطالة وتدمج الاقتصاد غير الرسمي في الرسمى

-جارى إصدار تراخيص لـ 148 سيارة  و قبول 634 طلب 

-مشروعات للشباب في الاطعمة والمشروبات والأغذية والحرف اليدوية والتراثية

 

أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أنه يتم  التنسيق مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لمتابعة فعاليات مبادرة تصميم وتنفيذ مشروع عربات الطعام المتنقلة " ايجي تراك " التى أطلقتها الوزارتان ، بناء على مذكرة التفاهم الموقعة بينهما ، لدعم وتنمية وتطوير المبادرات القومية ذات الصلة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، بهدف توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة خاصة بين فئات الشباب، ونشر ثقافة فكر العمل الحر وريادة الأعمال.

وأشار اللواء محمود شعراوى الى أنه تم التنسيق مع المحافظات، وتم توفير عدد 769 موقع على مستوى 20 محافظة ، تصلح لإقامة سيارات طعام بها و لا تعوق المرور موضحا تقدم عدد 1327 مواطن بطلبات للترخيص ، وتم إصدار 243 رخصة لسيارات طعام و تم التنسيق بشأنها مع إدارات المرور و هيئة سلامة الغذاء ، و جارى إصدار تراخيص لعدد 148 سيارة أخرى مستواه،  وتم قبول عدد 634 طلب وجارى دراسة ترخيصهم .
وتابع اللواء محمود شعراوى أن  محافظة الإسكندرية وفرت 102 موقعا يصلح للمبادرة ، و الشرقية 85 موقعا ، والمنوفية 71 موقعا ، و أسيوط 61 موقعا موضحا أن المبادرة تهدف الى دمج الاقتصاد الرسمى بغير الرسمى ، والمساهمة في تقليل نسبة البطالة ، وتشجيع الشباب علي الاقبال علي المشروعات الصغيرة.
وقال الوزير أن تنفيذ مبادرة "ايجى ترك " سيكون على مدار الـ 5 سنوات المقبلة علي مستوي  الجمهورية ، مثمناً التعاون المثمر و التنسيق المستمر مع وزارة الشباب و الرياضة و الذي يأتي في اطار تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة لخدمة المواطنين وشباب مصر .

ولفت اللواء محمود شعراوى إلى الاهتمام الذي توليه الوزارة لمجال المشروعات الصغيرة ودورها في توفير فرص عمل و تنمية المجتمع المحلي من خلال برنامج "مشروعك" و مشروعات صندوق التنمية المحلية ومشروع "فرصتك فى قريتك"، وما توفره من مزايا و فرص تدريبية للمتقدمين من الشباب و المرأة ، اضافة الى المساعدة فى تسويق المنتجات من خلال المعارض التى تنظمها الوزارة أو تشارك فيها، و من خلال مبادرة "أيادى مصر" التى أطلقتها الوزارة للتسويق للمنتجات الثراثية والحرفية واليدوية بالتنسيق مع منظمة الغذاء العالمى.

وكشف اللواء محمود شعراوى أنه تم تشكيل لجنة لإدارة مبادرة "ايجى تراك" من الوزارتين و جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ، وتقوم اللجنة بوضع خطة تنفيذ المبادرة وآليات التنفيذ ومتابعة المشروعات بعد التنفيذ لضمان الإستدامة و تذليل أى معوقات، وتقوم اللجنة بترشيح الأماكن و الأراضى بالمحافظات ، و استخراج التراخيص اللازمة و توفير التمويل من خلال مبادرة مشروعك إضافة الى عقد دورات تدريبية للشباب لرفع مهاراتهم وتنمية قدراتهم على إدارة مشروعاتهم ، مع الإعلان و الترويج للمبادرة.

وأشار اللواء محمود شعراوى  الى أنه تم تقديم العديد من التسهيلات للمتقدمين لمبادرة "ايجى تراك" منها إعداد دليل لمواصفات معتمدة و نماذج بأبعاد و أسعار مختلفة ومعدات وتجهيزات تتناسب مع القدرات المالية للمتقدمين لتنفيذ مشروع وحدات الطعام ، مع توفير دراسات جدوى استرشادية ، وتوحيد و تنميط الإجراءات فى المحافظات على أن يتم العملاء فى مقار مشروعك بالمحافظات وعددها 260 مقر   لافتا إلى  سعي الوزارة الدائم لتوفير فرص عمل للشباب في مختلف المجالات ، عبر إتاحة التمويل اللازم من خلال مجموعة من البنوك ، بالإضافة إلى تسهيل منح التراخيص اللازمة لتنفيذ المشروعات لتحقيق التنمية المستدامة ، والحد من الهجرة الداخلية من القرى إلى المدن ، وتحسين نمط الحياة ، وتحقيق تنمية اقتصادية مجتمعية شاملة فى كافة الوحدات المحلية بالمحافظات .

وأضاف وزير التنمية المحلية أن مجالات وحدات الطعام المتنقلة فى مشروعات الشباب في الاطعمة والمشروبات والأغذية والحرف اليدوية والتراثية والأنشطة الترفيهية ، مضيفاً أنه تم إطلاق منصة مشتركة بين وزارتى التنمية المحلية ووزارة الشباب والرياضة لاستقبال طلبات الشباب أصحاب المشروعات للعمل عليها من خلال برنامج مشروعك ، وتسهيل منح التراخيص تعزيزاً لفرص العمل فى مختلف المحافظات المصرية فى القرى والمدن على حد سواء لتحقيق جودة الحياة.

فرص عمل شعراوى ايجي تراك عربات الطعام التنمية المحلية

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