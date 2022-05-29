ضبط شخصين بالبحيرة لإستيلائهم على أكثر من 2,5 مليون جنيه من المواطنين

قامت أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين للإستيلاء على أموالهم.

حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة ، قيام (حاصل على دبلوم ، وزوجته – مقيمين بمحافظة البحيرة) بممارسة نشاط إحتيالى من خلال تلقيهما مبالغ مالية من المواطنين، بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة المفروشات والأجهزة الكهربائية مقابل حصولهم على أرباح مالية.

مما مكنهم من الإستيلاء على مبالغ مالية بلغت (2,534,500 مليون جنيه) ، وتوقفهم عن سداد أصول تلك المبالغ ، وكذا الأرباح المتفق عليها ، وقيامهم بالإستيلاء على كامل تلك المبالغ.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما ، وبمواجهتهما أقرا بممارستهما ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه ، ولدى علم المواطنين بضبطهما تقدم 11 شخصا من ضحاياهم ببلاغات ضدهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.