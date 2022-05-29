نتيجة 3 إعدادي 2022 الآن في المحافظات.. لينك النتيجة برقم الجلوس والاسم

نتيجة الشهادة الإعدادية ظهرت في عدد من المحافظات بالجمهورية، وتفاوتت نسب النجاح داخل كل محافظة، فبلغت نسبة النجاح في الجيزة 82.6%، وفي هذا التقرير نرصد نتيجة 3 إعدادي، وموعد إعلانها في المحافظات التي لم تظهر بها حتى الآن.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إطلاق رابط نتيجة ثالثة إعدادي برقم الجلوس على موقعها الرسمي على الإنترنت، تحت مسمى منصة نتيجة الشهادة الإعدادية 2022.

نتيجة الشهادة الإعدادية في المحافظات

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه بالنسبة لـ رابط نتيجة ثالثة إعدادي برقم الجلوس أو منصة نتيجة الشهادة الإعدادية 2022، فعلى الجميع أن يعلم أن المحافظات المذكورة في قائمتها فقط هي المحافظات التى قامت باعتماد وإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بها، وجار ظهور باقي المحافظات تباعاً.

طريقة الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظات

ويمكن لطلبة وطالبات الشهادة الإعدادية التعرف على النتيجة برقم الجلوس من خلال زيارة منصة نتيجة الشهادة الإعدادية 2022، ثم النقر على اختيار المحافظة ، ثم ادخال رقم الجلوس والضغط على عرض النتيجة.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالجيزة

اعتمد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وأشرف سلومة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، نتيجة امتحانات شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي "الشهادة الإعدادية" الفصل الدراسي الثاني "الدور الأول " للعام الدراسي 2021/ 2022 بنسبة نجاح 82.6%.

وبلغ إجمالي عدد المتقدمين لأداء الامتحانات 183881 طالبا وطالبة على مستوى جميع إدارات الجيزة التعليمية وبلغ إجمالي عدد الطلاب الأوائل للشهادة الإعدادية 91 طالب وطالبة .

كما اعتمد نسبة نجاح الشهادة الإعدادية للمكفوفين 92.86%، ونسبة طلاب الصم وضعاف السمع 90%، والتعليم الأساسي القسم المهني بنسبة 90.86%.

وأكد أشرف سلومة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة من خلال الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بالجيزة عبر الموقع الإلكتروني.

ويمكن الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 برقم الجلوس محافظة الجيزة عبر الروابط التالية فور ظهورها.

https://info.gizaresult.com/3.aspx

https://na.gizaresult.com/3.aspx

https://res.gizaresult.com/3.aspx

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2022 برقم الجلوس

يمكن لطلاب الإعدادية التعرف علي نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة نهاية العام «الترم الثاني» من خلال الاتصال على رقم الموبايل 5757، فور ظهورها من أي هاتف محمول.

ويمكن الاتصال بالرقم 5757 للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة فور الانتهاء من عملية التصحيح وظهور النتيجة خلال أيام قليلة، وكذلك يمكن الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2022 برقم الجلوس عبر رابط بوابة محافظة القاهرة من خلال الضغط هنا

موعد إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية بالغربية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية اليوم، البدء فى عملية تقدير وتصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالى، والتي تستمر لمدة 10 أيام ، على أن تعتمد بعدها النتيجة من محافظ الغربية وإعلانها عقب ذلك.

صرح بذلك ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، لافتا إلى أن بدء التظلمات تستمر لمدة 72 ساعة فضلا عن الإفصاح عن الجدول الزمني للقبول التظلمات لكافة الطلاب والطالبات خلال الفترة المقبلة .

كما وجه "حسن" بأهمية مراجعة ميدانيا مقار تقدير الشهادة الإعدادية العامة والمهنية لبيان مدى تجهيزها، وتوفير التجهيزات اللازمة لبدء عملية التقدير والتصحيح.

أشار وكيل التعليم، إلى عملية التطهير والتعقيم بمقار التقدير ومراجعة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، كما تم التأكد من نظافة جميع لجان التقدير، وتوفير المراوح بها، موجها بضرورة تحري الدقة في عملية التصحيح والمراجعة، ومراعاة تحقيق صالح جميع الطلاب.

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية في سوهاج

وينتظر أولياء الأمور وطلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة سوهاج، ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج الترم الثاني للعام الدراسي 2021\2022م.

وأعلنت محافظة سوهاج، بأنه فور اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الثاني، من اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، سوف يتم الإعلان عنها وعن طرق الحصول عليها للتيسير على الطلاب وأولياء الأمور.

وأكد الدكتور عربي أبوزيد، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بسوهاج، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أنه من المُنتظر أن يتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية خلال منتصف الاسبوع الجاري، فور اعتماد اللواء طارق الفقي، للنتيجة مباشرة.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة سوهاج، أن عدد الطلاب الذين حق لهم أداء الامتحانات 91 ألفًا و795 طالبًا وطالبة، من بينهم 1980 طالبًا وطالبة بمرحلة الشهادة الإعدادية المهنية، مُوزعين على 15 لجنة.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بسوهاج، إلى أن امتحانات الشهادة الإعدادية، استمرت لمدة 6 أيام متتالية، بدءًا من يوم السبت 14 مايو، حتى يوم الخميس 19 مايو.

موعد نيتجة الشهادة الإعدادية في أسوان

وفي أسوان، ينتظر أولياء الأمور وطلاب الشهادة الإعدادية ، ظهور نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية للترم الثاني للعام الدراسى 2021/ 2022 ، لمعرفة النتيجة فور ظهورها اضغط هنا .

وأعلنت محافظة أسوان ، بأنه فور اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الثاني ، سوف يتم الإعلان عنها وطرق الحصول علي النتيجة للتيسير علي المواطنين.

وأشار عبد الكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان بأنه تم التأكيد على المصححين والمراجعين وراصدي درجات الطلاب بضرورة تحرى الدقة والشفافية، وذلك في إطار أعمال تقدير الدرجات حيث جارى تصحيح أوراق الإجابات بالكنترولات المخصصة لذلك .

هذا وكان قد انتهى طلاب الشهادة الإعدادية من أداء الامتحانات الخميس الماضي 19 مايو بالمدارس على مستوى محافظة أسوان بإجمالي 28 ألف و425 طالب وطالبة.