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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. تصريحات شيرين عبد الوهاب النارية.. حالة نادر أبو الليف.. شلل سلاف فواخرجى

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، نستعرض أبرزها فى السطور التالية .

نادر أبو الليف: صحتي جيدة وأخرج غدا من العناية المركزة.. خاص
كشف الفنان نادر أبو الليف عن تطورات الحالة الصحية الخاصة به بعد أن تعرض إلى أزمة صحية شديدة نقل على إثرها إلى المستشفى.

وقال نادر أبو الليف فى تصريح خاص لـ “صدى البلد”: أنا بصحة جيدة حاليا وفى تحسن مستمر وأنا حاليا فى انتظار نتيجة التحاليل الخاصة بى والتى تحدد خروجى من المستشفى والعناية المركزة أم لا.

زوج بوسي عن فيديو أبوظ الجوازة: الجزمة كانت تعباها
برر مصفف الشعر هشام ربيع، الفيديو الذى انتشر لزوجته الفنانة بوسى والذى قالت فيه: “عليا الطلاق أبوظ الجوازة” بعدما انفعلت فى حفل زفافها.

وقال هشام ربيع فى تصريحات تيلفزيونية: “بوسى انفعلت على أحد الحضور؛ نتيجة الإرهاق الشديد الذي تعرضت له في هذ اليوم، هذا بجانب حذاء القدم الذي كانت ترتديه، حيث قال: الجزمة كانت تعباها جدًا، وعمالة ترقص بقالها كتير”.

محمد رمضان يطرح كليب أغنية بلالين على يوتيوب.. فيديو
طرح النجم محمد رمضان، اليوم الأحد، كليب أغنيته الجديدة "بلالين"، عبر قناته الرسمية على "يوتيوب".

أغنية "بلالين" من كلمات وألحان اسلام شندي، ومن توزيع شندي وخليل،  ومدير تصوير فيكتور كريدي، والكليب من تنفيذ شركة شو ميديا برودكشن ويرأسها محمود الشيخ، ومهندس ديكور عاصم على، وبروديوسر محمد سعيد وعمرو علاء، وأسيست بروديوسر عبدالرحمن محسن، وإشراف عام محمود رمضان، ومدير مالي لMR1 عبد الغني شوشة، ومن إخراج بثينة.

سلاف فواخرجي: شفت كل الأنبياء فى منامي.. وأخذت حقنة سببت شللا مؤقتا..فيديو
حلت الفنانة سلاف فواخرجي مساء أمس، السبت، ضيفة على برنامج “كتاب الشهرة” الذي يقدمه الإعلامي علي ياسين على قناة “الجديد”.

حمل وعودة وزواج.. تصريحات نارية من شيرين عن علاقتها بـ حسام حبيب
كشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب، عن العديد من التفاصيل الخاصة بحياتها الشخصية والفنية حيث أجابت على عدد من تساؤلات الجمهور ومتابعيها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.

ونرصد فى التقرير التالى أبرز تصريحات الفنانة شيرين عبد الوهاب.

الناقد طارق الشناوي يفجر مفاجأة: سمير صبري لم ينجب
فجر الناقد السينمائى طارق الشناوى، مفاجاة فى تصريحات تليفزيونية أمس عن الفنان الراحل سمير صبرى، مؤكدا أن كل ما يتردد بشان ابن سمير صبري أمر غير حقيقى.

الفنان نادر أبو الليف الفنانة بوسي النجم محمد رمضان الفنانة سلاف فواخرجي الفنانة شيرين عبد الوهاب Arts Entertainment

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