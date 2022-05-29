عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نادر أبو الليف: صحتي جيدة وأخرج غدا من العناية المركزة.. خاص

نادر أبو الليف
نادر أبو الليف

كشف الفنان نادر أبو الليف عن تطورات الحالة الصحية الخاصة به بعد أن تعرض إلى أزمة صحية شديدة نقل على إثرها إلى المستشفى. 

 

وقال نادر أبو الليف فى تصريح خاص لـ “صدى البلد”: أنا بصحة جيدة حاليا وفى تحسن مستمر وأنا حاليا فى انتظار نتيجة التحاليل الخاصة بى والتى تحدد خروجى من المستشفى والعناية المركزة أم لا. 

 

وأضاف نادر أبو الليف: أطلب من جمهورى الدعاء لى بالشفاء التام وأطمئنهم خلال أيام سأكون فى منزلى". 

 

تعرض الفنان نادر أبو الليف لأزمة صحية مفاجئة، حيث كان يعاني من ضيق في التنفس نقل على أثره للعناية المركزة بأحد المستشفيات بالإسكندرية.

 

وكتب نادر أبو الليف عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك :" بقالى نص ساعة عايز دكتور العناية المركزة لأنى تعبان ومحتاج وواضح انه نايم ومش عايز يقوم من النوم .. حد يقولى دكتور ايه ده ".

 

وكانت زوجة أبو الليف قد كشفت عن سبب تعرضه لوعكة صحية قائلة  إنه تعرض لهذه الأزمة نتيجة المجهود الزائد خلال عرض  مسرحية،  "عنبر 7” .

نقل أبو الليف للعناية المركزة بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة .. تفاصيل

مستشفى النجوم: أبو الليف يتعرض لأزمة صحية ومفيد فوزى يغادر المستشفى

ويعرض حاليا  للفنان نادر أبو الليف مسرحية “عنبر 7” على مسرح عبد المنعم جابر بالإسكندرية، التي تدور في إطار كوميدي ساخر، ويشارك في العرض الفنان القدير صبري عبدالمنعم، ومحمد عبدالجواد، وعدد من الفنانين الشباب، تأليف وإخراج الكاتب والفنان هشام السيد، ويجري عرضها أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع.

 

ومن ناحية أخرى وكان قد علق المطرب نادر أبو الليف، على الخلاف وبين شقيقته الكبرى والدة الشاعر الغنائى أيمن بهجت قمر.

وقال أبو الليف خلال حواره مع برنامج "نص الكلام" المُذاع على فضائية "النهار"، أن علاقته شقيقته ليست على ما يرام، لأنه تحدث إليها ولكنها اتخذت موقفا ضد بسب ابنها أيمن.

وتابع أبو الليف باكيا:"جزمتها فوق راسى لكنا بالنسبالى انتهت، وظلمتنى رغم أنى لم أتحمل تعبها وكنت أجلس تحت قدمها داخل المستشفى ".

 

عصبية

وأعلن الفنان نادر أبو الليف، طرح أحدث أغانيه خلال الأيام القليلة المقبلة، التي تحمل عنوان "عصبية"، مؤكدًا مشاركته للفنان محمد فؤاد في إحياء حفلات رأس السنة، للعودة بقوة على الساحة خلال الفترة المقبلة.

نادر أبو الليف الفنان نادر أبو الليف أخبار نادر أبو الليف أعمال نادر أبو الليف Arts Entertainment

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة 3 إعدادي 2022 الآن في المحافظات.. لينك النتيجة برقم الجلوس والاسم

رابط نتيجة ثالثة إعدادي برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم الآن

ربنا أكرمنا.. عمرو أديب يكشف مفاجأة عن ملء سد النهضة.. فيديو

حمل وعودة وزواج.. تصريحات نارية من شيرين عن علاقتها بـ حسام حبيب

سعر الذهب اليوم الأحد 29-5-2022

زوج بوسي عن فيديو أبوظ الجوازة: الجزمة كانت تعباها

بعد فوز الزمالك على الإسماعيلي.. ميدو يوجه طلبا خاصا لـ مرتضى منصور|فيديو

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الثاني في سوهاج

موضوعات متعلقة

مش فاهم عاوز إيه.. شريف مدكور يكشف عن رسالة غامضة من متابع

نيللي كريم تتصدر التريند بسبب فيفي عبده ورقصة مليونير

جامد من يومي.. محمد رمضان يروج لأغنية بلالين قبل ساعات من طرحها

حمل وعودة وزواج.. تصريحات نارية من شيرين عن علاقتها بـ حسام حبيب

إيرادات أمس.. حلمى يفشل في تحقيق نصف مليون جنيه والسقا يكتفى بـ200 ألف

منى زكى تنتهى من الجواهرجى وتصور القاهرة مكة

تأليف تركي آل الشيخ.. الأكشن والتشويق يسيطران على البرومو الرسمي لمسلسل الثمانية

بمشاركة 122 فيلما.. تكريم رجاء حسين ومخيون بالمهرجان القومى للسينما

ترشيحاتنا

أخبار الفن.. تصريحات شيرين عبد الوهاب النارية.. حالة نادر أبو الليف.. شلل سلاف فواخرجى

مدبولي يجري حواراً مع وسائل إعلام مصر والإمارات والأردن

خاص| جاريدو: الأهلي إستثنائي .. وموسيماني مدرب رائع

السكتة القلبية وتأخر الإنجاب.. احذر مخاطر إهمال تنظيف الأسنان يوميا

مركز قوة الكنيسة.. الكاردينال سودانو يد الفاتيكان التي غيبتها كورونا

شاهد.. جميع فئات لاندروفر ديفندر 2022 في السعودية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خطوط بيضاء في الجسم.. أسبابها وعلاجها

حلوى الجبس.. شاهد أغرب وأشهر بودينج في اليابان

القوات المسلحة: مقتل 10 عناصر إرهابية شديدة الخطورة بشمال سيناء

كارثة.. عرض مواد إباحية داخل مطار شهير في البرازيل

فيديو

سميرة سعيد تحقق 2 مليون مشاهدة بـ أغنية يلا روح .. شاهد

هل على المخطوبة استئذان خطيبها قبل الخروج ؟ .. أزهري يجيب ( فيديو)

محمد رمضان يطرح كليب أغنية بلالين على يوتيوب.. فيديو

سلاف فواخرجي: شفت كل الأنبياء فى منامي.. وأخذت حقنة سببت شللا مؤقتا..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود جلال

ما كان ضروريًّا أصبح حتمية وجودية

أحمد نجم

أناقة الجلباب الصعيدي

محمد شعبان

ذهب في قرى مصر

كريمة أبو العينين

صباحك يابلد

إلهام أبو الفتح

المفتي في أوكسفورد

مني أحمد

الساحر.. يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى 25.. شهادتي حول اقتحام أمن الدولة

نهال علام

التغير المزاجي

اﻟﻤﺰﻳﺪ