نادر أبو الليف: صحتي جيدة وأخرج غدا من العناية المركزة.. خاص

كشف الفنان نادر أبو الليف عن تطورات الحالة الصحية الخاصة به بعد أن تعرض إلى أزمة صحية شديدة نقل على إثرها إلى المستشفى.

وقال نادر أبو الليف فى تصريح خاص لـ “صدى البلد”: أنا بصحة جيدة حاليا وفى تحسن مستمر وأنا حاليا فى انتظار نتيجة التحاليل الخاصة بى والتى تحدد خروجى من المستشفى والعناية المركزة أم لا.

وأضاف نادر أبو الليف: أطلب من جمهورى الدعاء لى بالشفاء التام وأطمئنهم خلال أيام سأكون فى منزلى".

تعرض الفنان نادر أبو الليف لأزمة صحية مفاجئة، حيث كان يعاني من ضيق في التنفس نقل على أثره للعناية المركزة بأحد المستشفيات بالإسكندرية.

وكتب نادر أبو الليف عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك :" بقالى نص ساعة عايز دكتور العناية المركزة لأنى تعبان ومحتاج وواضح انه نايم ومش عايز يقوم من النوم .. حد يقولى دكتور ايه ده ".

وكانت زوجة أبو الليف قد كشفت عن سبب تعرضه لوعكة صحية قائلة إنه تعرض لهذه الأزمة نتيجة المجهود الزائد خلال عرض مسرحية، "عنبر 7” .

ويعرض حاليا للفنان نادر أبو الليف مسرحية “عنبر 7” على مسرح عبد المنعم جابر بالإسكندرية، التي تدور في إطار كوميدي ساخر، ويشارك في العرض الفنان القدير صبري عبدالمنعم، ومحمد عبدالجواد، وعدد من الفنانين الشباب، تأليف وإخراج الكاتب والفنان هشام السيد، ويجري عرضها أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع.

ومن ناحية أخرى وكان قد علق المطرب نادر أبو الليف، على الخلاف وبين شقيقته الكبرى والدة الشاعر الغنائى أيمن بهجت قمر.

وقال أبو الليف خلال حواره مع برنامج "نص الكلام" المُذاع على فضائية "النهار"، أن علاقته شقيقته ليست على ما يرام، لأنه تحدث إليها ولكنها اتخذت موقفا ضد بسب ابنها أيمن.

وتابع أبو الليف باكيا:"جزمتها فوق راسى لكنا بالنسبالى انتهت، وظلمتنى رغم أنى لم أتحمل تعبها وكنت أجلس تحت قدمها داخل المستشفى ".

عصبية

وأعلن الفنان نادر أبو الليف، طرح أحدث أغانيه خلال الأيام القليلة المقبلة، التي تحمل عنوان "عصبية"، مؤكدًا مشاركته للفنان محمد فؤاد في إحياء حفلات رأس السنة، للعودة بقوة على الساحة خلال الفترة المقبلة.