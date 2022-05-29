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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

بريطانيا تطالب يويفا بفتح تحقيقا عاجلا في أحداث شغب دوري أبطال أوروبا

صدى البلد

طالبت نادين دوريس، وزيرة الثقافة البريطانية، الإتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، بفتح تحقيق عاجل في أحدث شغب نهائي بطولة دوري ابطال أوروبا بين ريال مدريد وليفربول.

وتأجلت المباراة أكثر من مرة نتيجة تواجد مشجعين بتذاكر مزورة مما أدى إلى عمل مشاكل خارج الملعب ومنع العديد من مشجعي الريدز من الوصول لأماكنهم رغم تواجد التذاكر الصحيحة معهم، مما أدى إلى خلو العديد من الأماكن في مدرجات ليفربول.

وأصدرت الحكومة البريطانية بيان من خلال وزارة الثقافة كالتالي:.

 - لقطات مشجعي ليفربول عند دخولهم إلى استاد فرنسا الليلة الماضية مقلقة للغاية

 - سافر الآلاف من حاملي التذاكر إلى باريس في الوقت المناسب لدعم فريقهم في أكبر مباراة طوال الموسم.

 - نحث الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على بدء تحقيق رسمي في الخطأ الذي حدث ولماذا حدث، بالتنسيق مع طاقم الاستاد والشرطة الفرنسية والاتحاد الفرنسي لكرة القدم وشرطة ميرسيسايد ونادي ليفربول لكرة القدم، من مصلحة جميع المعنيين فهم ما حدث وتعلم الدروس من هذه الأحداث.

وأكد وزير الرياضة نايجل هدلستون، أن الحكومة ستعمل مع السلطات المختصة لمعرفة ما حدث ولماذا، وشدد: "نحن قلقون للغاية بشأن المشاهد المزعجة حول استاد فرنسا الليلة الماضية".

يذكر أن المباراة انتهت بفوز ريال مدريد بهدف للاشئ على ليفربول، وتتويجه ببطولة دوري أبطال أوروبا للمرة ال14 في تاريخه.

بريطانيا يويفا دوري ابطال أوروبا وزيرة الثقافة البريطانية ليفربول ريال مدريد

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