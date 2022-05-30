كوبري مشاة مزلقان المديرية بمدينة بني سويف محلك سر.. شاهد

مازال يعاني أهالي محافظة بني سويف من عدم استكمال إنشاء كوبري المشاة علي مزلقان ميدان المديرية وسط مدينة بني سويف.

وناشد الأهالي كل من ، وزير النقل ، ومحافظ بني سويف بسرعة الانتهاء من إنشاء الكوبري ، وعبروا عن مطالبهم بسرعة الانتهاء من إنشاءات الكوبري المتوقفة على ما يقرب من العامين، وعدم تمهيد خطوط السكة الحديد لسير كبار السن عليها ما أثار ضجرهم، لاسيما وأنه مزلقان رئيسي بالمدينة، وتكثر عليه الحركة المرورية ، كما تكثر عليه الحوادث، التي أدت إلى فقدان عددا من الضحايا .

في البداية يقول سيد نجيب اعمال حرة بشارع رجائي المواجهة للمزلقان عن أهمية وجود كوبري مشاه : "إننا نعاني من عدم وجود كوبري أعلى مزلقان المديرية ، ما يشكل خطرًا جسيما على أرواح المواطنين، في ظل عدم احترام البعض لقواعد المرور".



وأضاف أن هناك من المواطنين من يمرون أسفل حواجز المزلقان، كونه لسير القطارات أو بدء تحركها وانطلاقها من المحطة، ما يهدد أرواحهم، ويقع اللوم والتقصير على عامل المزلقان بعدها ، مؤكدا أنهم تقدموا بالعديد من الشكاوى والمطالبات للإنتهاء من إنشاء كوبري أعلى مزلقان المديرية ، وبالفعل تم العمل به منذ أكثر من عام ونصف العام إلا أنه لا جديد حتى هذه اللحظات .

كما طالب "نجيب " بإنشاء مصعد كهربائي أو عمل سلم كهربائي لكبار السن وأصحاب الاحتياجات الخاصة .

فيما يشير أحمد كامل أحد سكان المنطقة إلي أن ذلك الكوبري يساعد في تسيير الحركة المرورية، خاصة وأن مدينة بني سويف العاصمة من المراكز التجارية وتكثر فيه الحركة والنشاط، مطالبا بعمل كوبرى مشاه أعلى تلك المزلقانات لمرور المواطنين بأمان ومنع تعرضهم للحوادث؛ مناشدين المسئولين العمل على إيجاد حل لهذا الوضع للحد من الحوادث و الحفاظ على أرواح المواطنين.

فيما قال سامي عادل إن وجود مدرسة كبيرة للتعليم الإبتدائي والحضانة مثل مدرسة الراهبات بجوار مزلقان السكة الحديد وعبور التلاميذ الصغار مترجلين شريط السكة الحديد يمثل خطرا علي أرواحهم خاصة عدم وجود كوبري تفاديا لطريق القطارات الذي يشكل خطرا علي أرواحهم ويستخدمه للمرور يوميا الآلاف من الساكنين بالمنطقة والمترددين عليها حيث يتسبب عدم وجود كوبري في وقوع حوادث .

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