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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس مدينة جمصة: 750 ألف مواطن يترددون يومياً على المصيف

صدى البلد

قال اللواء  ضياء الدين عبد الحميد رئيس مدينة جمصة أن ثمة إعتقاد  خاطيء لدى الناس أن جمصة هي مصيف "الفقراء "  وهذا غير صحيح فهي مصيف الدلتا. 

وتابع  خلال مداخلة هاتفية مع برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة  ON":لدينا ثلاثة  شواطيء على مساحة 12 كيلو متر مربع بها خدمات متميزة شملت تدشين  خدمات عبارة عن 20 دورة مياه جديدة  بالاضافة لعشر مشايات بين الرمل وأول البحر حيث أن متوسط المساحة 300  متر وهي مشايات  لكبار السن.


وبين أن هناك شركة إنقاذ  تعمل منذ الموسم   السابق أسهمت في تقليل حوادث الغرق  حيث حصل مصيف  جمصة على المركز الأول  في  تقلص أعداد وفيات الغرق في موسم المصايف.

وكشف أن مصيف جمصة يستقبل يومياً في موسم الصيف  حيث أن سكان الدلتا لديهم ثقافة مصيف اليوم الواحد أعداد تبلغ  مابين 500 إلى 750 ألف مواطن يترددون يومياً على المصيف.

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