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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة|رئيس ليبريا يتمنى فوز الوداد على الأهلي.. وبيراميدز يهدد صدارة الزمالك

اخبار الرياضة
اخبار الرياضة

نشر موقع صدى البلد الإخباري، العديد من الأخبار الهامة، على مدار الساعات القليلة الماضية، والتي جاءت كالتالي:.

جورج ويا: أتمنى فوز الوداد بدوري أبطال إفريقيا على حساب الأهلي

تمنى جورج ويا، أسطورة الكرة الإفريقية ورئيس دولة ليبريا، تتويج الوداد المغربي ببطولة دوري أبطال إفريقيا عن الأهلي.

شاهد.. تحية جماهير ليفربول لـ محمد صلاح رغم الخسارة من ريال مدريد

ظهر نجمنا المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، في حافلة الريدز التي تستعد للتجول في شوارع المدينة إحتفالاً بكأسي الرابطة الإنجليزية والإتحاد الإنجليزي.

بيراميدز يهدد صدارة الزمالك .. ترتيب الدوري المصري

اكتسح بيراميدز منافسه المصري بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ستاد الإسكندرية في الجولة الـ21 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ليست كرة محمد صلاح.. كورتوا : لعبة ماني أصعب تصدي أمام ليفربول

كشف البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى نادي ريال مدريد عن أصعب تصدي له أمام ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا.

إنفانتينو وموتسيبي في المغرب اليوم لحضور مباراة الأهلي والوداد

كشفت تقارير صحفية، عن وصول جياني إنفانتينو، رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، وباتريس موتسيبي، رئيس الإتحاد الإفريقي “كاف”، إلى المغرب اليوم، تمهيداً لحضور مباراة الأهلي والوداد في نهائي بطولة دوري ابطال إفريقيا.

محمد صلاح يُزين التشكيل المثالي لـ دوري أبطال أوروبا

تواجد نجمنا المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، على رأس التشكيل المثالي لدوري أبطال أوروبا هذا العام.

بالصور| صلاح يحتفل مع مشجعي ليفربول ببطولتي كأس إنجلترا والرابطة

ظهر نجمنا المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، في حافلة الريدز التي تستعد للتجول في شوارع المدينة إحتفالاً بكأسي الرابطة الإنجليزية والاتحاد الإنجليزي.

رحلة ليفربول انتهت.. بايرن ميونخ يقترب من ضم ماني

تبدو أن رحلة الأسد السنغالي ساديو ماني، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، قد انتهت مع الريدز بعد خسارة بطولة دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد، بهدف للاشيء، في المباراة التي جمعت بينهما أمس على ستاد دو فرانس.

أخبار الرياضة رئيس ليبريا الوداد الأهلى الزمالك بيراميدز

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