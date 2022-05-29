أخبار الرياضة|رئيس ليبريا يتمنى فوز الوداد على الأهلي.. وبيراميدز يهدد صدارة الزمالك

نشر موقع صدى البلد الإخباري، العديد من الأخبار الهامة، على مدار الساعات القليلة الماضية، والتي جاءت كالتالي:.

تمنى جورج ويا، أسطورة الكرة الإفريقية ورئيس دولة ليبريا، تتويج الوداد المغربي ببطولة دوري أبطال إفريقيا عن الأهلي.

ظهر نجمنا المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، في حافلة الريدز التي تستعد للتجول في شوارع المدينة إحتفالاً بكأسي الرابطة الإنجليزية والإتحاد الإنجليزي.

اكتسح بيراميدز منافسه المصري بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ستاد الإسكندرية في الجولة الـ21 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

كشف البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى نادي ريال مدريد عن أصعب تصدي له أمام ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا.

كشفت تقارير صحفية، عن وصول جياني إنفانتينو، رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، وباتريس موتسيبي، رئيس الإتحاد الإفريقي “كاف”، إلى المغرب اليوم، تمهيداً لحضور مباراة الأهلي والوداد في نهائي بطولة دوري ابطال إفريقيا.

تواجد نجمنا المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، على رأس التشكيل المثالي لدوري أبطال أوروبا هذا العام.

ظهر نجمنا المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، في حافلة الريدز التي تستعد للتجول في شوارع المدينة إحتفالاً بكأسي الرابطة الإنجليزية والاتحاد الإنجليزي.

تبدو أن رحلة الأسد السنغالي ساديو ماني، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، قد انتهت مع الريدز بعد خسارة بطولة دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد، بهدف للاشيء، في المباراة التي جمعت بينهما أمس على ستاد دو فرانس.