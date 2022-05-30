التحقيق في اتهام دكتورة جامعية لشاب بالتحرش بها في ميكروباص أكتوبر

تجري النيابة العامة بأكتوبر تحقيقات موسعة في اتهام دكتورة بجامعة 6 أكتوبر لشاب يحمل جنسية افريقية بالتحرش بها داخل سيارة ميكروباص بميدان الحصري.



وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وقررت استدعاء الدكتورة لسماع أقوالها.

كانت كشفت تحريات الأجهزة الأمنية الأولية اتهام دكتورة في جامعة 6 أكتوبر لشاب بالتحرش بها أثناء استقلالها ميكروباص بميدان الحصري حيث فوجئت به يتحسس أجزاء حساسة من جسدها فصرخت وطلبت من السائق أن يقف بالقرب من الخدمات الأمنية وأبلغت عن تلك الواقعة وقالت إنها فوجئت بالشاب يتحرش بها من الخلف.



تمكنت المباحث بقيادة اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة من القبض على المتهم.



تبين من أعمال الفحص التي أشرف عليها المقدم إسلام المهداوي رئيس مباحث قسم شرطة أول أكتوبر أن الشاب يحمل جنسية افريقية 27 سنة كهربائي وبسؤاله اعترف بتفاصيل الواقعة، فتحرر محضر بالواقعة وأحيل المتهم إلى النيابة العامة للتحقيق معه.