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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أزمة تذاكر نهائي إفريقيا تشتعل.. اجتماع طارئ في الكاف

دوري أبطال إفريقيا
دوري أبطال إفريقيا

يعقد المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم “ كاف ” اجتماعا طارئا اليوم لبحث الترتيبات النهائية الخاصة بمباراة الأهلي والوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا وشكوى الأهلي بشأن التذاكر .

أرسل النادي الأهلي خطابًا اليوم للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، يضع فيه النقاط فوق الحروف، بخصوص العديد من الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة النهائية لدوري الأبطال، والمقرر إقامتها في الثامنة مساء اليوم بتوقيت المغرب بمركب محمد الخامس.. 

جاء خطاب الأهلي بعد عدم استجابة «كاف» للمطالب المشروعة للنادي، لا سيما فيما يخص الحضور الجماهيري وحصول الأهلي على ٢٥٠٠ تذكرة فقط؛ في الوقت الذي سبق وأن أعلن فيه الاتحاد الإفريقي تخصيص عشرة آلاف تذكرة للأهلي ومثلها للوداد وعشرين ألفًا للعامة، والتي تم طرحها عبر الأونلاين للجماهير المغربية فقط، بالإضافة إلى أمور أخرى عديدة. 

ومن المقرر أن يحسم الكاف كافة التفاصيل المتعلقة بالنهائي وبحث شكوى الأهلي خلال جلسة اليوم .

ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين الأهلي والوداد المغربي في تمام الساعة التاسعة مساء وسيتم إذاعتها بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت 3 المشفرة .

واستقر بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على ملامح تشكيل الفريق الأحمر في مواجهة الفريق المغربي اليوم بعدما اختتم تدريباته ليلة أمس على ملعب محمد الخامس.

ومن المتوقع أن يدخل الأهلي المباراة بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول

خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج(السولية) وحسين الشحات وأحمد عبدالقادر

خط الهجوم: بيرسي تاو وطاهر محمد طاهر

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