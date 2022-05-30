مشاهدة مباراة الأهلي والوداد بث مباشر (نهائي دوري أبطال إفريقيا)

بث مباشر لمباراة الأهلي والوداد المغربي اليوم 30 مايو 2022 ، حيث يقدم موقع صدى البلد تغطية حية ولحظية وبث مباشر للمباراة المهمة التي ستحدد الفريق الفائز ببطولة دوري أبطال أفريقيا والمتأهل لكأس العالم للأندية 2022.

موعد مباراة الاهلى والوداد المغربى

تقام مباراة الاهلى والوداد المغربى فى التاسعة مساء اليوم، الاثنين، بتوقيت القاهرة، ويغيب عن الأهلى فى مباراة الليلة أكرم توفيق وعمار حمدى وبدر بانون وميكيسونى ومحمد عبد المنعم بسبب الإصابة، فيما يتسلح موسيمانى بنجومه الكبار محمد الشناوى وبيرسى تاو وديانج وأفشة ومحمد شريف لحسم اللقب.

ويبحث الأهلي عن تحقيق إنجاز غير مسبوق وهو التتويج بدوري أبطال أفريقيا 3 مرات متتالية، بعدما توج باللقب فى نسختي 2020 على حساب الزمالك، و2021 أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

الأهلي والوداد

القناة الناقلة لمباراة الاهلي والوداد

ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين الأهلي والوداد المغربي في تمام الساعة التاسعة مساء وسيتم إذاعتها بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت 3 المشفرة .

حكم مباراة نهائي دوري أبطال افريقيا

يدير مباراة الاهلى والوداد تحكيمياً الجنوب أفريقى فيكتور جوميز حكم ساحةويساعده زاخيل ثوسي سيويلا، سورو باتسوان وهيلدر مارتينيز بينما سيكون حكم الفيديو باملاك تيسيما ويعاونه محمد عبد الله وهيثم قيراط فيما سيكون إبراهيما سنجاري منسق عام للمباراة.

الاهلي والوداد

الوداد المغربى يبحث عن لقب افريقي جديد

سجلت الكرة المغربية في منافسة دوري أبطال إفريقيا، 6 ألقاب، فازت بها 3 أندية فقط "الجيش والرجاء والوداد" ويبحث الوداد البيضاوي عن تتويجه الثالث بعد فوزه باللقب في نسختي 1992 و2017.

جمهور الأهلي يشعل السوشيال ميديا

دشن عدد من رواد السوشيال ميديا هاشتاج “الـ 11 لكتابة التاريخ”، وهاشتاج “الـ 11 يا أهلي”، وهاشتاج “الأهلي”، عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة “تويتر”، وذلك لدعم النادي الأهلي قبل مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتصدرت الهاشتاجات قائمة الأكثر تداولًا عبر “تويتر”، وجاءت التعليقات من قبل رواد السوشيال ميديا تشجيعًا للاعبي النادي الأهلي، قبل المواجهة مع الوداد المغربي بنهائي دوري أبطال أفريقيا، فى ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

جمهور الأهلي

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الوداد

واستقر بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على ملامح تشكيل الفريق الأحمر في مواجهة الفريق المغربي اليوم بعدما اختتم تدريباته ليلة أمس على ملعب محمد الخامس.

ومن المتوقع أن يدخل الأهلي المباراة بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول

خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج(السولية) وحسين الشحات وأحمد عبدالقادر

خط الهجوم: بيرسي تاو وطاهر محمد طاهر

بيتسو موسيماني

وكشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن ملامح تشكيل الفريق اليوم أمام الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

واكد شوبير في تصريحات عبر أثير اون سبورت اف أم أن تشكيل الاهلي سيشهد مفاجأتين خلال المباراة اليوم مشددا أن القائمة كاملة متاحة للمشاركة.

واضاف شوبير أنه حضر مران الفريق بالأمس ويعلم التشكيل بالتفصيل ولكنه لن يعلنه حاليا حتي لا يعلمه المنافس.

وتابع أن التشكيل سيشهد مفاجأتين خاصة وأن الجميع جاهز للمشاركة باستثناء بدر بانون ومحمد عبدالمنعم اللذين سافرا من أجل خوض تدريبات تأهيلية.

الاهلي والوداد

تشكيل الوداد المغربي المتوقع أمام الأهلي

استقر وليد الركراكي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد المغربي، على تشكيل فريقه الذي سيخوض به مباراة الأهلي، المقرر إقامتها في التاسعة من مساء اليوم الإثنين، على مركب محمد الخامس، في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ومن المتوقع أن يخوض الوداد المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : أحمد رضا التكناوتي

خط الدفاع : ايوب العملود، أشرف داري، محمد امين فرحان يحيى عطية الله

خط الوسط : يحيى جبران، رضى الجعدي، جلال الداودي

خط الهجوم : أيمن الحسوني، مبينزا، بديع أوك

الوداد المغربي

رحلة خاصة لتشجيع الأهلي في المغرب

سيرت الشركة الوطنية مصر للطيران صباح اليوم، رحلة خاصة رقم MS3160 من طراز البوينج B787-9Dreamliner سعة 309 راكبا إلى مطار الملك محمد الخامس بالمغرب لنقل مشجعي النادي الأهلي لمؤازرة الفريق في مباراته النهائية المقامة اليوم الاثنين أمام فريق الوداد المغربي في بطولة دوري أبطال أفريقيا علي أن تعود الرحلة إلى القاهرة غدا الثلاثاء.

يأتي ذلك في إطار دعم الشركة الوطنية مصر للطيران للأندية المصرية المشاركة في البطولات الدولية.

وتواصل مصر للطيران نقل مشجعي المارد الأحمر النادي الأهلي علي متن الرحلة اليومية المنتظمة رقم MS847 التي تقلع في الثامنة صباحا من مبني الركاب رقم 2 بمطار القاهرة إلى مطار الملك محمد الخامس بالمغرب.

النادي الأهلي

تاريخ مواجهات الأهلي والوداد قبل موقعة اليوم



ويواجه الأهلي نظيره الوداد للمرة الثانية في نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد نسخة 2017، التي تُوج فيها الفريق المغربي بالبطولة، فيما التقى الفريقان في 10 مناسبات قبل قمة اليوم ؛ وسط تفوق واضح لبطل أفريقيا الذي فاز في 4 مناسبات وخسر في مناسبتين وتعادل في 4 مباريات.

الاهلي والوداد

قرار جديد من إيهاب جلال بشأن لاعبي الأهلي



أعلن إيهاب جلال، المدير الفني لمنتخب مصر، قائمة الفريق المختارة لمعسكر المنتخب المقرر له في الفترة من 30 مايو الجاري حتى 14 يونيو المقبل في إطار الاستعداد للتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2023 ومواجهتي غينيا وإثيوبيا يومي 5 و 14 يونيو المقبلين .

وفضل الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة إيهاب جلال عدم الإعلان عن أسماء لاعبي الاهلي المقرر انضمامهم للمنتخب لارتباطهم بمباراة نهائي دوري أبطال افريقيا أمام فريق الوداد المغربي ،اليوم على أن يتم الاعلان عن الاسماء المختارة عقب المباراة.