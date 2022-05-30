طلب إحاطة من النائب أشرف أمين لمواجهة انتشار الكلاب المسعورة بالشوارع

طالب النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب بضرورة قيام الحكومة باتخاذ جميع الإجراءات لمواجهة ظاهرة الكلاب المسعورة التى انتشرت بمختلف الشوارع على مستوى جميع المدن والمراكز والأحياء والقرى على مستوى الجمهورية، مؤكداً أن هناك حالة من الفزع والخوف الشديدين من هذه الظاهرة خاصة بعد قيام كلب مسعور بعقر 25 شخصاً بقرى الصبايحة والعريضة وكفر منصور وكفر عابد وكوم الأطرون التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية.

وقال "أمين" فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى وزراء الزراعة واستصلاح الأراضي والصحة والسكان والتنمية المحلية إنه يجب على مديريات الطب البيطري على مستوى الجمهورية القيام بدورها فى مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة مؤكداً على ضرورة توفير مصل العلاج بمختلف المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية القروية لعلاج من يصاب.

وأكد النائب أشرف أمين أن ظاهرة انتشار الكلاب انتشرت بصورة كبيرة وملفتة للنظر فى مختلف الشوارع والميادين وداخل العديد من المؤسسات التعليمية والصحية ومراكز الشباب والمراكز الثقافية وأمام المساجد وأمام الجراحات وخطوط السكك الحديدية ومختلف الطرق ومنازل المواطنين على مستوى جميع المحافظات مطالباً بالتصدي لهذه الظاهرة.

وكانت قرى الصبايحة والعريضة وكفر منصور وكفر عابد وكوم الأطرون التابعة لمركز طوخ في القليوبية قد شهدت واقعة هجوم كلب مسعور على 25 شخصا، وتم نقلهم إلى مستشفى طوخ المركزي حتى يتلقوا الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وقال الدكتور خالد الخطيب، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، إن مستشفى طوخ المركزي استقبل 25 شخصا أصيبوا إثر عقر كلب مسعور، وتم تقديم كل الإسعافات الأولية لجميع المصابين وأخذ المصل، وجرى استكمال إجراءات تناولهم المصل بمستشفى حميات بنها، وإخطار الطب البيطري لاتخاذ الإجراءات اللازمة حفاظًا على حياة الأهالي.

وتوجهت لجنة من الطب البيطرى للبحث عن الكلب المسعور في أحد المنازل المهجورة بقرية كفر منصور، والذي يقطنه الكلب وفقا لأهالي القرية، ولم يتم العثور على الكلب، وأكد الأهالي أنه يتواجد في فترة الليل وبناء على فقد قامت اللجنة بوضع طعم به مادة سامة حتى يتم القضاء عليه.