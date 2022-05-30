عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

طلب إحاطة من النائب أشرف أمين لمواجهة انتشار الكلاب المسعورة بالشوارع

كلاب مسعورة
كلاب مسعورة

طالب النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب بضرورة قيام الحكومة باتخاذ جميع الإجراءات لمواجهة ظاهرة الكلاب المسعورة التى انتشرت بمختلف الشوارع على مستوى جميع المدن والمراكز والأحياء والقرى على مستوى الجمهورية، مؤكداً أن هناك حالة من الفزع والخوف الشديدين من هذه الظاهرة خاصة بعد قيام كلب مسعور بعقر 25 شخصاً بقرى الصبايحة والعريضة وكفر منصور وكفر عابد وكوم الأطرون التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية.

 

وقال "أمين" فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى وزراء الزراعة واستصلاح الأراضي والصحة والسكان والتنمية المحلية إنه يجب على مديريات الطب البيطري على مستوى الجمهورية القيام بدورها فى مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة مؤكداً على ضرورة توفير مصل العلاج بمختلف المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية القروية لعلاج من يصاب.

 

وأكد النائب أشرف أمين أن ظاهرة انتشار الكلاب انتشرت بصورة كبيرة وملفتة للنظر فى مختلف الشوارع والميادين وداخل العديد من المؤسسات التعليمية والصحية ومراكز الشباب والمراكز الثقافية وأمام المساجد وأمام الجراحات وخطوط السكك الحديدية ومختلف الطرق ومنازل المواطنين على مستوى جميع المحافظات مطالباً بالتصدي لهذه الظاهرة.

 

وكانت قرى الصبايحة والعريضة وكفر منصور وكفر عابد وكوم الأطرون التابعة لمركز طوخ في القليوبية قد شهدت واقعة هجوم كلب مسعور على 25 شخصا، وتم نقلهم إلى مستشفى طوخ المركزي حتى يتلقوا الرعاية الطبية اللازمة لهم.

 

وقال الدكتور خالد الخطيب، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، إن مستشفى طوخ المركزي استقبل 25 شخصا أصيبوا إثر عقر كلب مسعور، وتم تقديم كل الإسعافات الأولية لجميع المصابين وأخذ المصل، وجرى استكمال إجراءات تناولهم المصل بمستشفى حميات بنها، وإخطار الطب البيطري لاتخاذ الإجراءات اللازمة حفاظًا على حياة الأهالي.

 

وتوجهت لجنة من الطب البيطرى للبحث عن الكلب المسعور في أحد المنازل المهجورة بقرية كفر منصور، والذي يقطنه الكلب وفقا لأهالي القرية، ولم يتم العثور على الكلب، وأكد الأهالي أنه يتواجد في فترة الليل وبناء على فقد قامت اللجنة بوضع طعم به مادة سامة حتى يتم القضاء عليه.

الحكومة الكلاب المسعورة قرى الصبايحة مركز طوخ محافظة القليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يواصل السقوط.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار21 يفقد 180 جنيهًا

نتيجة 3 إعدادي 2022 الآن في المحافظات.. لينك النتيجة برقم الجلوس والاسم

بالرقم القومي.. اعرف نتيجة الحج السياحي 2022

بالأسماء .. استبعاد 11 لاعبًا من منتخب مصر بينهم رمضان صبحي

حمل وعودة وزواج.. تصريحات نارية من شيرين عن علاقتها بـ حسام حبيب

موجة الغلاء انتهت.. انخفاض أسعار الزيوت وكيلو الأرز لم يتجاوز 13 جنيها..فيديو

نتيجة الشهادة الإعدادية دمياط 2022 .. النجاح 72.37%

فساد بالجملة.. 3 حركات خبيثة من الكاف تمهد للغدر بـ الأهلي

ترشيحاتنا

الزناتي ينعى مُعلم أطفيح ويوجه بسرعة صرف مستحقاته

75 عامًا من الصمت المطبق.. معاناة الفلسطينيين تفضح معايير الغرب الزائفة |تقرير

تعرف على انواع زجاج السيارات وطرق اصلاحه

موافقة المحافظ الأهم.. شروط وآليات التعامل فى النقد الأجنبي

شبيه أبو دراع المصري.. جندي روسي مهووس بتغيير شكله لكائن فضائي ..صور

مصر توقع مذكرتي تفاهم رياضيًا ودبلوماسيًا مع بولندا .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تألقها على السجادة الحمراء.. سر تواجد منى زكي في مهرجان كان

رئيس الأركان يلتقى اللواء حسنات بلقاسم لبحث التعاون العسكري بين مصر والجزائر

150خبيئة برونزية و250 تابوتا.. اكتشاف أثري جديد بـ سقارة .. صور

من الافتتاح للختام.. 50 صورة تلخص فعاليات وضيوف مهرجان كان 2022

فيديو

آسفة مش هقدر أكمل..إعلامية شهيرة تكشف سبب هروبها ليلة زفافها |فيديو جراف

انهيار المنازل وآلاف الضحايا.. وضع كارثي في البرازيل بسبب الفيضانات

احترسوا منها.. أمطار من النيازك تضرب أمريكا وكندا

يصيب بأمراض القلب والسكري.. جمال شعبان يحذر من ريجيم الكيتو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

فيه أمَل.. عين تانية!

المستشار أسـامة الصعيدي

التحدي كبير في مستقبل مصر

محمود جلال

ما كان ضروريًّا أصبح حتمية وجودية

أحمد نجم

أناقة الجلباب الصعيدي

محمد شعبان

ذهب في قرى مصر

كريمة أبو العينين

صباحك يابلد

إلهام أبو الفتح

المفتي في أوكسفورد

مني أحمد

الساحر.. يوسف إدريس

اﻟﻤﺰﻳﺪ