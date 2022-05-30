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تعليم

عميد آداب القاهرة يكشف تفاصيل اللقاء مع المستشار الثقافي الأوزبكي | خاص

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

كشف الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن تفاصيل اللقاء مع المستشار الثقافي الأوزبكي .

وقال الدكتور شريف شاهين خلال تصريح لصدى البلد ، تم اللقاء مع المستشار الثقافي الاوزبكستاني في حضور الدكتورة نجلاء رافت رئيس قسم اللغات الشرقية والدكتور شوقي استاذ اللغة التركية والاستاذة رحمة مدرس اللغة الاوزبكستانية وتناول اللقاء بحث سبل التعاون العلمي والبحثي في مجالات التاريخ والادب واللغة والعادات والتقاليد فقد كان للعلماء والخبراء الاوزبكستانيين في التاريخ المصري علامات مضيئة والعكس صحيح .

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و اضاف شاهين ، كما تم بحث فرص التعاون في الاستعانة باساتذة لتعليم اللغة لطلاب المقرر الدراسي في القسم والتعاون في الابحاث العلمية ووضع تصور لمؤتمر علمي مشترك يتناول العادات والتقاليد المشتركة بين الدولتين والتراث العربي والاسلامي المشترك .

على الجانب الاخر ، فازت جامعة القاهرة بالدرع العام للتميز والمركز الأول في مسابقة "إبداع 10" على مستوى الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات المصرية الحكومية والخاصة، لتصبح بذلك الجامعة المصرية الوحيدة التي فازت بالدرع العام لمسابقة إبداع 4 مرات.

جاء ذلك خلال حفل ختام فعاليات مسابقة إبداع 10 للجامعات والتي أقيمت بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، ونخبة من رؤساء الجامعات ونوابهم والأدباء والشخصيات العامة والإعلاميين والفنانين.

وقال الدكتور الخشت، إن جامعة القاهرة فازت بـ 23 جائزة في مختلف المجالات في مسابقة "إبداع 10" وهي: (العروض المسرحية الفردية غير متخصص - أفلام قصيرة متخصص-مراسل تليفزيوني متخصص - تصوير ملون غير متخصص - أشغال فنية غير متخصص- جرافيك غير متخصص - الرواية - تصوير ضوئي متخصص - أشغال فنية متخصص - فنون شعبية فردي غير متخصص - القصة القصيرة - الشعر الفصحى)، كما فاز الفريق المشارك في مجال الابتكارات العلمية "مجال ريادة الأعمال"، فريق الترانيم الدينية، فريق العزف الجماعي "غير متخصص"، فريق الفنون الشعبية "غير متخصص"، فريق العروض المسرحية "تجارة"، عرض الرجل الفيل.

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