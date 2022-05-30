عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بولندا: نسعى لاستيراد الغاز الطبيعي المسال من مصر

بولندا تسعى لاستيراد
بولندا تسعى لاستيراد الغاز الطبيعي المسال من مصر

قال رئيس بولندا “أندريه دودا”، إن مصر هي المورد المحتمل إلى بلاده للغاز الطبيعي المسال، وذلك في ظل تراجع إمدادات الغاز الروسي في ظل الحرب الأوكرانية، وسط توقعات بحظر أوروبي مرتقب على استيراد النفط الروسي.

وقال “دودا”، إنه ناقش مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في القاهرة هذا الأمر، مضيقا "نعتقد أن مصر شريك محتمل للغاية.. وندعم بشكل مطلق المفاوضات الجارية بين مصر والمفوضية الأوروبية بشأن توريد الغاز المسال إلى الاتحاد الأوروبي".

وأوضح أنه بحث إمكانية نقل الغاز المسال من مصر إلى لولندا، مشيرا إلى أن بلاده لديها محطة للغاز الطبيعي المسال في سفينويتس، وتعمل على توسيعها حاليا.

وأكد الرئيس البولندي أنه يخطط لحضور مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ  COP-27 الذي سيعقد في مدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل.

واليوم الاثنين، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، والسيدة قرينته بقصر الاتحادية أندجيه دودا، رئيس جمهورية بولندا، والسيدة قرينته، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم استعراض حرس الشرف وعزف السلامين الوطنيين.

وصرح  السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، بأن اللقاء شهد عقد مباحثات منفردة أعقبتها مباحثات موسعة بين وفدي البلدين، حيث رحب الرئيس بزيارة الرئيس البولندي إلى القاهرة، والتي تكتسب أهمية خاصة، كونها أول زيارة رئاسية بين الجانبين، رغم امتداد العلاقات الدبلوماسية المشتركة عبر قرن من الزمان، مؤكداً أن الزيارة في هذا التوقيت الحيوي تعكس مدى الأهمية التي يوليها الطرفان للعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والحرص المشترك على الانتقال بها إلى آفاق أرحب ومستوى أكثر تميزاً.

وأعرب رئيس بولندا عن تقدير بلاده الكبير لعلاقاتها التاريخية الممتدة والمتميزة مع مصر، مؤكداً الحرص على الاستمرار في دفع تلك العلاقات، في ظل ما تمثله مصر من ركيزة هامة وأساسية للاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط والبحر المتوسط.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن اللقاء شهد أيضاً استعراضاً لعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، بما فيها جهود مصر في مواجهة ظاهرتي الهجرة غير الشرعية والإرهاب، والتي تعد محل إشادة وتقدير من كافة الأطراف الدولية ومن ضمنها الاتحاد الأوروبي.

كما تم التباحث بشأن استعدات مصر لاستضافة القمة العالمية للمناخ COP 27 في شهر نوفمبر المقبل بشرم الشيخ، وسبل الاستفادة من الخبرات البولندية في هذا الصدد في ظل استضافتها لثلاث دورات سابقة للقمة؛ وتم التوافق كذلك بشأن أهمية تعزيز التعاون بين البلدين فيما يتعلق بالشق الموضوعي للقمة، وذلك لدعم استقرار التنمية الاجتماعية والاقتصادية أثناء تطبيق إجراءات التخفيف والتكيف مع آثار التغير المناخي.

بولندا الغاز المصرى الغاز المسال الغاز الطبيعى السيسي اندريه دودا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يواصل السقوط.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار21 يفقد 180 جنيهًا

نتيجة 3 إعدادي 2022 الآن في المحافظات.. لينك النتيجة برقم الجلوس والاسم

بالأسماء .. استبعاد 11 لاعبًا من منتخب مصر بينهم رمضان صبحي

أزمة تذاكر نهائي إفريقيا تشتعل.. اجتماع طارئ في الكاف بسبب الأهلي والوداد

بالرقم القومي.. اعرف نتيجة الحج السياحي 2022

سفير مصر بالمغرب يكشف العدد النهائي لجماهير الأهلي أمام الوداد

موجة الغلاء انتهت.. انخفاض أسعار الزيوت وكيلو الأرز لم يتجاوز 13 جنيها..فيديو

فساد بالجملة.. 3 حركات خبيثة من الكاف تمهد للغدر بـ الأهلي

موضوعات متعلقة

بلد الفحم والسيارات والظاهرة ليفاندوفسكي.. 20 معلومة لا تفوتك عن بولندا

انتصار السيسي: تطرقت خلال لقائي بقرينة رئيس بولندا لمبادرة حياة كريمة

ترشيحاتنا

هولندا ترفض دفع ثمن الغاز الروسي بـ الروبل

طولها 9 أمتار.. الأعلى للآثار: إطلاق اسم وزيري على بردية كشف سقارة

أخبار التكنولوجيا| تحكم في كل ما يشاهده طفلك على الإنترنت.. و5 حلول لمشكلة توقف الإشعارات في تطبيق Telegram Desktop

فرناندو ألونسو سائق فريق ألبين: تراجع وإحباط لويس هاميلتون ليست مشكلتي

روسيا تصف قرار بايدن بـ العقلاني..وتهدد بقصف مراكز اتخاذ القرار خارج كييف

استجابة لصدى البلد.. التحقيق في واقعة السماح بدخول المواشي فناء مدرسة بالإسماعيلية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفريقيا يا أهلي | وصول الجماهير إلى المغرب للتوجه لـ ملعب النهائي ..فيديو وصور

علاج الخطوط الطولية في الأظافر .. وأسباب ظهورها

يعرض بإيطاليا.. لقطات من فيلم النهارده يوم جميل لـ باسم سمرة ونجلاء بدر

مديحة حمدي: طريقي للفن لم يكن سهلاً.. وجدي الأكبر أخر سلطان حكم مصر|فيديو

فيديو

مديحة حمدي: طريقي للفن لم يكن سهلاً.. وجدي الأكبر أخر سلطان حكم مصر|فيديو

هيئة الارصاد تحذر : درجات الحرارة قد تصل إلى 43

هل يجوز التزوير أو الكذب من أجل الذهاب للحج؟.. اعرف الإجابة بالفيديو

كنت عايز أذلها.. مشاهد مأساوية من جريمة الريف الأوروبي بالشيخ زايد.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

الرؤية حق

محمود خليل

عين تانية!

المستشار أسـامة الصعيدي

التحدي كبير في مستقبل مصر

محمود جلال

ما كان ضروريًّا أصبح حتمية وجودية

أحمد نجم

أناقة الجلباب الصعيدي

محمد شعبان

ذهب في قرى مصر

كريمة أبو العينين

صباحك يابلد

إلهام أبو الفتح

المفتي في أوكسفورد

اﻟﻤﺰﻳﺪ