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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة الصحة والمرأة .. تحذير جمال شعبان من التدخين .. أسباب وأعراض التصلب المتعدد .. علاقة تناول المانجو بإنقاص الوزن

التدخين
التدخين

نشر موقع صدى البلد أخبارا هامة خلال الساعات الماضية في مجالي الصحة والمرأة، يمكنك التعرف عليها خلال التقرير التالي.

أمراض قاتلة .. جمال شعبان يحذر من 9 أضرار للتدخين
قال الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب، وعميد معهد القلب السابق، أن يوجد 7 مليون وفاة سنويا من ضحايا السجاير، ومنهم 900 ألف من تدخين سلبي لم يمسكوا سيجارة بيدهم مرة واحدة ( second hand smokers )، وفي مصر 18 مليون مدخن، و80 مليار سيجارة سنويا و50 ألف طن معسل، و70 ألف طفل مدخن تحت سن العاشرة ، ونصف مليون طفل مدخن تحت سن الـ 15 سنة.

هل تناول المانجو ينقص وزنك؟ أخصائية تغذية: بها كيمياء تثبط الخلايا الدهنية
المانجو من الفواكه التي يحبها الكثير من الأشخاص، لمذاقها الرائع سواء عند تناولها كفاكهة مقطعة، أو شربها كعصير بارد، ولكن هل المانجو تزيد أو تنقص الوزن؟

اليوم العالمي للتصلب المتعدد .. 3 عوامل تزيد من خطر الإصابة

التصلب المتعدد مرض يصيب الدماغ والحبل الشوكي اللذين يشكلان الجهاز العصبي المركزي ويتحكمان في كل ما نقوم به، السبب الدقيق للإصابة بمرض التصلب العصبي المتعدد غير معروف، لكننا نعلم أن شيئًا ما يحفز جهاز المناعة على مهاجمة الدماغ والحبل الشوكي

صاحب صاحبه .. 4 أبراج لن تتخلى عنك أبدا

هناك أشخاص سوف يساندونك دائمًا بطريقة أو بأخرى، ويمكن التعرف عليهم من خلال تجارب حياتك سواء في المدرسة أو الكلية أو مجال العمل، ويجب أن لكل فرد يكون لديه أشخاص في حياته يمكنك الاعتماد عليهم في جميع الأوقات

امراض القلب الجهاز العصبي جهاز المناعة جمال شعبان عميد معهد القلب السابق الصحة والمرأة استشارى امراض القلب

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