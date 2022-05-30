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تعليم

خبير تعليم: حملات مكثفة لتوعية طلاب الجامعات بالآثار السلبية للتطرف

صدى البلد

أكد الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي وأستاذ علم النفس التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس، أن المؤسسات الجامعية يجب أن تعمل على تنفيذ الخطط التنفيذية لوزارة التعليم العالي حول نشر الأفكار الصحيحة ومواجهة الأثار السلبية للفكر المتطرف، مشيرا إلى أنه يتم تنفيذ هذه الخطط من خلال الأنشطة الطلابية والمناهج.

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وأوضح أستاذ علم النفس التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الجامعة باعتبارها مؤسسة تربوية اجتماعية متخصصة يمكن لها أن تعالج انحرافات الشباب في سن المراهقة ، من خلال غرس القيم الأخلاقية والدينية لدى هؤلاء الشباب، وحثهم على ضرورة التحلي بالأخلاق والقيم الدينية الإسلامية المعتدلة .

وأعلن الدكتور تامر شوقي، عن أن هناك خططا مكثفة الفترة المقبلة، تهدف إلى تنمية الوعي لدى منسوبي الحرم الجامعي؛ أبرزها تنمية الوعي تجاه القضايا التي تحاك بالدولة المصرية ومواجهة الأفكار المتطرفة والمغلوطة.

وصرح أستاذ علم النفس التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس، بأن ذلك يتم مواجهته من خلال استضافة رموز المجتمع المصري ورجال الدين والسياسة والثقافة، مع ضرورة تكثيف الحملات التوعوية لمنسوبي الحرم الجامعي. 

وأضاف الخبير التربوي، أن الدولة المصرية تسعى لمحاربة المفاهيم والأفكار غير السوية التي تتنافى مع المعتقدات الدينية السمِحة والموروثات الثقافية والمجتمعية الأصيلة للشعب المصري، والحفاظ على وعي الطلاب وتوعيتهم بالتحديات الحالية، وتعزيز قيم المواطنة، والوسطية والاعتدال، وتحصينهم من أية محاولات للعبث بعقولهم من أي فكر متطرف، مؤكدًا أن ذلك يأتي تماشيًا مع الجهود التي تبذلها مُختلف مؤسسات الدولة المصرية لمواجهة الأفكار غير السوية التي تتنافى مع المُعتقدات الدينية السمحة والموروثات الثقافية والمُجتمعية الأصيلة للشعب المصري.

وأشار أستاذ علم النفس التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس، إلى ضرورة تصدى الشباب للشائعات واقتلاع جذورها والعمل على نشر روح الانتماء للوطن، حيث أن الشباب هم قادة المستقبل وليكون لهم القدرة على التأثير في الأخرين، لتحقيق التنمية المستدامة وتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة.

كما توجه الدكتور تامر شوقي، بالنصح والإرشاد لجميع طلاب الجامعات بعدم الانصياع وراء الأخبار والمعلومات التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي والتي يجانبها الصواب وتحري الدقة وصحة المعلومة قبل الاعتماد عليها في بناء الرأي، مضيفًا بعدم الانسياق وراء الأفكار المغلوطة التي نشاهدها في وسائل الاعلام المختلفة وبالمسلسلات التي تعمل علي انخفاض معدل القيم الإنسانية والتي تتنافى مع المعتقدات الدينية السمحة والموروثات الثقافية والمجتمعية الأصيلة للشعب المصري.

وأعلن الخبير التربوي، عن الهدف من حملات التوعية والثقافة داخل الجامعة لأنهم هم مستقبل الدولة وعمادها لأنه لا ينصلح حال الدول الا بشبابها لأنهم هم من يحملون راية الدولة في المستقبل فلابد من ثقل وتنمية الملكات والقدرات الشخصية للشباب حتي يكونوا قادرين على مواجهة كافة تحديات العصر الحديث .

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