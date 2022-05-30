عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد| لحظة اصطدام فيراري قيمتها 11 مليون جنيه بخمس سيارات متوقفة

السيارة الفيراري
السيارة الفيراري المحطمة

كشفت لقطات صادمة لحظة اصطدام  سيارة فيراري  بقيمة 500 ألف جنيه إسترليني، أي ما يساوي “11 مليون جنيه" في صف مكون من خمس سيارات متوقفة قبل أن يفر سائق السيارة الفارهة من مكان الحادث.

تظهر اللقطات المصورة سيارة فيراري وهي تصطدم  بعدد من السيارات المتوقفة على بعد عدة أمتار في شارع سكني ببريطانيا، لتتحطم السيارة الفارهة بالكامل.

فيما يمكن رؤية سائق العربة الفارهة، الذي كان يرتدي قميصًا قصيرًا وسروالا ، وهو يحاول بشكل محموم الفرار من السيارة قبل أن يتسلق من نافذة  العربة ويهرب بعيدًا.

 وتوضح الصور السيارة فيراري SF90 وهي محطمة بالكامل في هاليسوين، بالقرب من برمنجهام ، ويست ميدلاندز ، يوم الأربعاء ، 26 مايو. 

ووفقاً لصحيفة “ديلي ميل”، تم اكتشاف السيارة الفاخرة المهشمة، التي تصل سرعتها إلى 211 ميلاً في الساعة بواسطة أطقم الطوارئ.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يواصل السقوط.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار21 يفقد 180 جنيهًا

نتيجة 3 إعدادي 2022 الآن في المحافظات.. لينك النتيجة برقم الجلوس والاسم

مشاهدة مباراة الأهلي والوداد بث مباشر في نهائي دوري أبطال إفريقيا (تحديث)

بالأسماء .. استبعاد 11 لاعبًا من منتخب مصر بينهم رمضان صبحي

حسام غالي يشتبك مع أمن مركب محمد الخامس قبل مباراة الأهلي والوداد.. فيديو

أزمة تذاكر نهائي إفريقيا تشتعل.. اجتماع طارئ في الكاف بسبب الأهلي والوداد

بالرقم القومي.. اعرف نتيجة الحج السياحي 2022

موجة الغلاء انتهت.. انخفاض أسعار الزيوت وكيلو الأرز لم يتجاوز 13 جنيها..فيديو

موضوعات متعلقة

ديلي ميل تستعرض القطع الأثرية القديمة المكتشفة بسقارة | صور

شاهد| رجل يدخل في مشاجرة مميتة مع كنجر.. من يفوز؟

تلقب بأقوى امرأة عربية.. إيمان حجاب: فخورة بتعبي لسنوات لحصد بطولات

خاص| مصدر مقرب من الشيف بوراك : حالته الصحية جيدة.. ويباشر عمله

ظهور أول حالة جدري القرود بأيرلندا

سبايدر مان الصين .. مغامر يصعد 37 طابقا بيده | صور

على متنها 22 راكبا.. إختفاء طائرة كندية في ظروف غامضة بنيبال

قصة سفاح روسي آكل لحوم بشر.. قتل واغتصب 52 طفلا وسيدة.. نوستالجيا

ترشيحاتنا

رئيس أوكرانيا يناشد الاتحاد الأوروبي بفرض حزمة سادسة من العقوبات ضد روسيا

شاهد| لحظة اصطدام فيراري قيمتها 11 مليون جنيه بخمس سيارات متوقفة

أحزان العم حسن حسني.. ما هي الصدمات الأربع المؤثرة في حياة قشاش السينما؟

الميكانيكي بيقولك .. أسباب تلف بطارية السيارة وطرق حمايتها

عثمان ديمبلي نجم برشلونة يحضر نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والوداد..فيديو

بعد حبس أبو الفتوح وعزت 15 عاما..موسى: لا تعليق على أحكام القضاء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الدنيا عندي هي..مدحت العدل يتغزل في ابنته بصور من حفل زفافها.. شاهد

شاهد.. ريم مصطفى تقضي إجازتها فى باريس

رقم عالمي جديد..سيدة في عمر 103 أعوام تنفذ قفزة ثنائية بالمظلة.. شاهد

أفريقيا يا أهلي | وصول الجماهير إلى المغرب للتوجه لـ ملعب النهائي ..فيديو وصور

فيديو

الأهلي يغادر فندق الإقامة إلى ملعب مباراة الوداد .. صور وفيديو

اكتفاء في المنتجات البترولية والسلع الأساسية .. مدبولي يكشف خطة الدولة خلال الفترة القادمة

مديحة حمدي: طريقي للفن لم يكن سهلاً.. وجدي الأكبر أخر سلطان حكم مصر|فيديو

هيئة الارصاد تحذر : درجات الحرارة قد تصل إلى 43

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

الرؤية حق

محمود خليل

عين تانية!

المستشار أسـامة الصعيدي

التحدي كبير في مستقبل مصر

محمود جلال

ما كان ضروريًّا أصبح حتمية وجودية

أحمد نجم

أناقة الجلباب الصعيدي

محمد شعبان

ذهب في قرى مصر

كريمة أبو العينين

صباحك يابلد

إلهام أبو الفتح

المفتي في أوكسفورد

اﻟﻤﺰﻳﺪ