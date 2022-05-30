شاهد| لحظة اصطدام فيراري قيمتها 11 مليون جنيه بخمس سيارات متوقفة

كشفت لقطات صادمة لحظة اصطدام سيارة فيراري بقيمة 500 ألف جنيه إسترليني، أي ما يساوي “11 مليون جنيه" في صف مكون من خمس سيارات متوقفة قبل أن يفر سائق السيارة الفارهة من مكان الحادث.

تظهر اللقطات المصورة سيارة فيراري وهي تصطدم بعدد من السيارات المتوقفة على بعد عدة أمتار في شارع سكني ببريطانيا، لتتحطم السيارة الفارهة بالكامل.

فيما يمكن رؤية سائق العربة الفارهة، الذي كان يرتدي قميصًا قصيرًا وسروالا ، وهو يحاول بشكل محموم الفرار من السيارة قبل أن يتسلق من نافذة العربة ويهرب بعيدًا.

وتوضح الصور السيارة فيراري SF90 وهي محطمة بالكامل في هاليسوين، بالقرب من برمنجهام ، ويست ميدلاندز ، يوم الأربعاء ، 26 مايو.

ووفقاً لصحيفة “ديلي ميل”، تم اكتشاف السيارة الفاخرة المهشمة، التي تصل سرعتها إلى 211 ميلاً في الساعة بواسطة أطقم الطوارئ.