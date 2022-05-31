رمضان السيد: أداء الأهلي مع موسيماني خلال الفترة الأخيرة غير مقنع.. فيديو

أعرب رمضان السيد نجم الأهلي السابق ان الخسارة واردة في كرة القدم لكن في النهاية هناك اسباب وراء الهزيمة وهي الأداء الغير مقنع .

وأضاف رمضان في تصريحات خاصة لبرنامج الماتش مع الاعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد؛ الأحداث التي وقعت قبل المباراة كانت مؤثرة بشكل كبير على أجواء المباراة ولا يوجد عدل في افريقيا على عكس أوروبا ملاعب النهائيات تُعرف قبل بداية الموسم .

واكمل ان الخسارة لها أسباب فنية ولابد ان يعود الأهلي الفترة القادمة بأداء أفضل حتى يعود لمنصات التتويج .

وتوج الفريق الاول لكرة القدم بنادي الوداد المغربي بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثالثة فى تاريخه بعد الفوز على الأهلي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما على استاد مركب محمد الخامس في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وجاء الهدف الأول فى الدقيقة 15 من زمن المباراة ، بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء عن طريق زهير المترجي لتسكن مرمى محمد الشناوي .

وأضاف زهير المترجي الهدف الثاني فى الدقيقة 48 من زمن المباراة ، من هجمة مرتدة سريعة لفريق الوداد انطلق رضا الجعادي بالكرة على الجانب الأيمن ثم أرسل تمريرة عرضية سددها مباشرة زهير المترجي من أمام محمد هاني وتصدى لها الشناوي ولكن تابعها زهير المترجي بتسديدة مباشرة سكنت الشباك.