الأوراق المطلوبة لطلب ترخيص عربات الطعام ضمن مبادرة ايجي تراك

كشفت وزارة التنمية المحلية ، عن الأوراق المطلوبة لطلب ترخيص لعربات الطعام المتنقلة ، للمشاركة في مبادرة ايجى تراك ، التى تتم بالتنسيق بين وزارتي التنمية المحلية والشباب والرياضة، وهي كالتالي:

-إسم الطالب ولقبه وجنسيته ومحل إقامته ونوع الوحدة والمساحة اللازمة لها .

- الحيز الجغرافى المطلوب الترخيص به.

- صورة بطاقة الرقم القومى سارية.

- صحيفة الحالة الجنائية حديثة صادرة بما لا يجاوز ثلاثة أشهر سابقة على تقديم طلب الترخيص .

- شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء عنها أو تأجيلها بالنسبة للذكور ، وشهادة تأدية الخدمة العامة أو الإعفاء منها بالنسبة للإناث .

-ترخيص سارى لتسيير الوحدة من قسم المرور المختص إذا كانت من المركبات المعدة للسير على الطرق.

- شهادة معتمدة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء تفيد معاينة المركبة أو العربة أو المنصة أياً كان شكلها ، مع استيفائها للإشتراطات والمواصفات الفنية ذات الصلة بسلامة الغذاء لكل نوع من أنواع وحدات الطعام المتنقلة .

- ضرورة وجود شهادة صحية للمرخص له طبقاً لنموذج المشتغلين فى تداول الأغذية من المركز الطبى أو من مكتب الصحة التابع له محل إقامته أو عمله.