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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأوراق المطلوبة لطلب ترخيص عربات الطعام ضمن مبادرة ايجي تراك

عربات الطعام المتنقلة
عربات الطعام المتنقلة

كشفت وزارة التنمية المحلية ، عن الأوراق المطلوبة لطلب ترخيص لعربات الطعام المتنقلة ، للمشاركة في مبادرة ايجى تراك ، التى تتم بالتنسيق بين وزارتي التنمية المحلية والشباب والرياضة، وهي كالتالي:

-إسم الطالب ولقبه وجنسيته ومحل إقامته ونوع الوحدة والمساحة اللازمة لها .

- الحيز الجغرافى المطلوب الترخيص به.

- صورة بطاقة الرقم القومى سارية.

- صحيفة الحالة الجنائية حديثة صادرة بما لا يجاوز ثلاثة أشهر سابقة على تقديم طلب الترخيص .

- شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء عنها أو تأجيلها بالنسبة للذكور ، وشهادة تأدية الخدمة العامة أو الإعفاء منها بالنسبة للإناث .

-ترخيص سارى لتسيير الوحدة من قسم المرور المختص إذا كانت من المركبات المعدة للسير على الطرق.

- شهادة معتمدة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء تفيد معاينة المركبة أو العربة أو المنصة أياً كان شكلها ، مع استيفائها للإشتراطات والمواصفات الفنية ذات الصلة بسلامة الغذاء لكل نوع من أنواع وحدات الطعام المتنقلة .

- ضرورة وجود شهادة صحية للمرخص له طبقاً لنموذج المشتغلين فى تداول الأغذية من المركز الطبى أو من مكتب الصحة التابع له محل إقامته أو عمله.

الأوراق ترخيص عربات الطعام ايجي تراك التنمية المحلية

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