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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 80.12 % في جنوب سيناء

اوائل الإعدادية
اوائل الإعدادية

اعتمد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم  نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 /2022 وذلك بنسبة نجاح 80.12 %، وذلك بعد عرض محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، بمكتب المحافظ بمدينة شرم الشيخ.

من جانبه قدم محافظ جنوب سيناء التهنئة للمتفوقين و الناجحين وذويهم متمنياً لهم دوام النجاح والتفوق ووعد بتكريمهم في القريب العاجل كعادته كل عام بتكريم المتفوقين في مختلف المجالات .

ومن جانبه هنأ محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم الطلاب والطالبات بالنجاح مقدما الشكر لمحافظ جنوب سيناء لدعمه المستمر للتعليم بالمحافظة.

وأشار وكيل تعليم جنوب سيناء  ان نسب النجاح طبقا لنوعية التعليم جاءت كالتالي تعليم عام 74.13 % ، رسمي لغات 92.55 % ، خاص لغات 97.91 % ـ تعليم دولي 96.16 % بإجمالي 80.12 % لهذا العام.


وجاء أوائل الشهادة الإعدادية لهذا العام الطالبة كالتالي :
أية عبد المنعم محمد عبد العزيز المركز الأول بمجموع 278.5 درجة من مدرسة سعد زغلول الإعدادية بنات برأس سدر.


اميرة عبد المنجي عبد اللطيف الصبري الأول مكرر بمجموع 278.5 درجة من مدرسة طابا الجديدة الاعدادية بنويبع.


علي عبد العزيز محمد علي المركز الثاني بمجموع 277.5 درجة من مدرسة بلال بن رباح الاعدادية بنويبع.


سلمى مختار محمد محمد المركز الثاني مكرر بمجموع 277.5 درجة من مدرسة فاطمة الزهراء الاعدادية بدهب.


أسيل أحمد إبراهيم محمد نصر المركز الثالث بمجموع 277 درجة من مدرسة جيل اكتوبر الاعدادية بشرم الشيخ.
ندا اشرف حسن الغريب أحمد المركز الثالث مكرر بمجموع 277 درجة من مدرسة الأهرام الرسمية للغات بطور سيناء.
نور احمد عبد العال محمد المركز الثالث مكرر بمجموع 277 درجة من مدرسة الشهيد اسلام احمد عبد المنعم براس سدر.
بسمة ابو الحجاج حسن ابراهيم المركز الرابع بمجموع 276.5 درجة من مدرسة الشهيد عمرو مصطفى الرسمية للغات بنويبع.
محمود عطية عبد الحميد محمد السيد المركز الرابع مكرر بمجموع 276.5 درجة من مدرسة خالد بن الوليد الاعدادية بطور سيناء.
الهام كمال عبد الدايم عبد التواب المركز الرابع مكرر بمجموع 276.5 درجة من مدرسة فاطمة الزهراء الاعدادية بدهب.
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IMG_٢٠٢٢٠٥٣١_١١٣٠٤٨
اللواء خالد فودة يعتمد نتيجة أوائل الشهادة الإعدادية عقل

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