40 مليون يورو.. باريس سان جيرمان يتعاقد مع نونو مينديز حتى 2026

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، صباح اليوم الثلاثاء، تعاقده مع البرتغالي نونو مينديش نهائيا، حتى عام 2026.

وطبّق نادي باريس سان جيرمان، خيار بند الشراء في عقد الظهير الأيسر البرتغالي بعدما لعب في صفوفه لموسم على سبيل الإعارة من سبورتنج لشبونة مع أحقية الشراء نظير 40 مليون يورو، تكلل بالنجاح.

يأتي ذلك بعد تألقه مع سان جيرمان ومشاركته في تتويج الفريق بلقب الدوري الفرنسي هذا الموسم مع تقديمه لمستوى فني قوي.

وخاض الدولي البرتغالي البالغ 19 عاما، 37 مباراة مع فريق باريس سان جيرمان، في الموسم الماضي الذي توّج به فريقه للمرة العاشرة في تاريخه.