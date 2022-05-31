رئيس مجلس الوزراء: الدولة المصرية تتحرك لتعميق الصناعة الوطنية

قال رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، إن الدولة المصرية تتحرك لتعميق الصناعة الوطنية، رغم ما نشهده من تطورات بجميع أنحاء العالم، موضحا أن زيادة الصناعة والإنتاج مرتبط بتوافر مستلزمات الإنتاج من الخارج.

وأضاف “مدبولى”، خلال كلمته بمؤتمر “مصر تستطيع بالصناعة”، الذي بدأت أعماله اليوم، أنه لا يوجد دولة فى العالم تستطيع تحقيق احتياجها الذاتى فى كل شئ.

وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن زيادة الإنتاج يحتاج إلى مستلزمات أكثر، لافتاً إلى أنه لم يكن باستطاعة الدولة زيادة الانتاج بدون توافر البنية الأساسية المناسبة.