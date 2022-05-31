عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس مجلس الوزراء: الدولة المصرية تتحرك لتعميق الصناعة الوطنية

صدى البلد

قال رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، إن الدولة المصرية تتحرك لتعميق الصناعة الوطنية، رغم ما نشهده من تطورات بجميع أنحاء العالم، موضحا أن زيادة الصناعة والإنتاج مرتبط بتوافر مستلزمات الإنتاج من الخارج.

وأضاف “مدبولى”، خلال كلمته  بمؤتمر “مصر تستطيع بالصناعة”، الذي بدأت أعماله اليوم، أنه لا يوجد دولة فى العالم تستطيع تحقيق احتياجها الذاتى فى كل شئ.

وأشار رئيس مجلس الوزراء،  إلى أن زيادة الإنتاج يحتاج إلى مستلزمات أكثر، لافتاً إلى أنه لم يكن باستطاعة الدولة زيادة الانتاج بدون توافر البنية الأساسية المناسبة.

رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الدولة المصرية تعميق الصناعة الوطنية زيادة الصناعة زيادة الإنتاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ولادي يا ناس.. مشاهد مؤثرة لوالد أطفال الدقهلية المقتولين على يد والدتهم

نتيجة الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات بالاسم ورقم الجلوس

تغيير الفصول وراء قتل أم لأبنائها الثلاثة.. أسرار الجرائم الغامضة في مصر

الذهب يواصل السقوط.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار21 يفقد 180 جنيهًا

هبوط شديد لأول مرة منذ شهور.. تعرف على سعر الذهب اليوم الثلاثاء 31 مايو

فرج عامر: إنفانتينو قال للخطيب تعيش وتاخد غيرها

أسماء مفاجأة .. ارتفاع عدد المستبعدين من قائمة المنتخب إلى 15 لاعبا

مشاهدة مباراة الأهلي والوداد بث مباشر في نهائي دوري أبطال إفريقيا (تحديث)

ترشيحاتنا

مدبولي: يجب توحيد المواصفات القياسية بين دول أفريقيا في الصناعة والتجارة

وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري السادس حول عمل المناخ بالسويد ..صور

مدبولي: توافر قاعدة بيانات عن الصناعات داخل أفريقيا بوابة تحقيق التكامل

الحكومة: تنسيق مستمر لمواجهة المعوقات وحل مشاكل المستثمرين

حالة الطقس| انكسار الموجة الحارة غدا.. والأجواء مستقرة لنهاية الأسبوع

رئيس العراق يتلقى دعوة رسمية من مصر لحضور قمة المناخ في شرم الشيخ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمشاركة القوات المسلحة.. إنطلاق فعاليات التدريب العسكري "الموج الأحمر- 5" و "فيصل -12" بالسعودية

وديت ولادك للجنة.. ماذا كتبت سيدة الدقهلية قبل ذبح أبنائها الـ 3|صور

طيار هندي يفاجئ زوجته على متن طائرة.. شاهد ماذا حدث

حقيقة زواج نرمين الفقي.. حكاية عروض الخطبة وشائعات تطارد عزباء الوسط الفني

فيديو

في ذكرى ميلاده.. سر رفض يونس شلبي حضور سعيد صالح حفل زفافه..فيديوجراف

بينهم رمضان صبحي .. استبعاد 11 لاعبًا من منتخب مصر | فيديوجراف

خطفن الأنظار.. ظهور مميز لفنانات سعوديات بمهرجان كان السينمائي

الأسرع في العالم.. الباكستانية إيما عالم تقرأ 789 كلمة في الدقيقة| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

الرؤية حق

محمود خليل

عين تانية!

المستشار أسـامة الصعيدي

التحدي كبير في مستقبل مصر

محمود جلال

ما كان ضروريًّا أصبح حتمية وجودية

أحمد نجم

أناقة الجلباب الصعيدي

محمد شعبان

ذهب في قرى مصر

كريمة أبو العينين

صباحك يابلد

إلهام أبو الفتح

المفتي في أوكسفورد

اﻟﻤﺰﻳﺪ