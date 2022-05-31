بمشاركة مسلمات ومسيحيات.. جلسة حوارية لمشروع ابنتي الغالية في المنيا

نُظمت، اليوم الثلاثاء، جلسة حوارية حول مشروع "ابنتي الغالية" لتمكين الفتيات المصريات داخل قرى محافظة المنيا ومحافظات الصعيد خلال التعليم عن طريق إعطائهن الرعاية اللازمة للحصول على حقهن في التعليم والتنمية الإنسانية.

وشهدت الجلسة مناقشات من الحضور، وكذلك عرض نماذج للمؤسسات المشاركة في المشروع، والتي توضح أهمية التعايش السلمي بين المواطنين.

ويهدف المشروع الذي يُعد أحد برامج هيئة كوبتك أورفانز، إلى البناء النفسي والوجداني لدى الفتيات والذي من شأنه تعزيز الثقة بالنفس، كما يتم تزويدهن بمهارات القيادة والدراسة حتى يحققن النجاح العلمي ويصبحن قادرات على تغيير أنفسهن ومجتمعاتهن.

وقالت إيرين إبراهيم شوقي، مدير منطقة المنيا بهيئة كوبتك أورفانز لمشروع ابنتي الغالية، إن مستوى الأم التعليمي هو من أكثر مسببات الفقر بين الأطفال لذا يساعد مشروع ابنتي الغالية على بناء جيل من الفتيات الواعيات المتعلمات القادرات على تربية أجيال المستقبل، وأن المشروع يقوم على استخدام التعليم والإرشاد لمساندة الفتيات والشابات حتى يمكنهن من الاستمرار في التعليم ويجنبهن الزواج المبكر ویدربين على التعامل بكرامة في فصولهن ومنازلهن وأن يصبحن قائدات في مجتمعاتهن.

وأوضحت أن المشروع يجمع الفتيات المسيحيات والمسلمات معًا في بيئة آمنة حين يتعاملن مع بعضهن البعض باحترام متبادل، ويتم تدريب فتيات المرحلة الجامعية ليكن أخوات كبريات وقدوة لفتيات المرحلة الإبتدائية (الأخوات الصغريات) لتكتسب الفتيات المهارات الحياتية عن طريق ورش العمل والأنشطة المختلفة التي تعالج المشكلات المجتمعية، بواسطة جمعيات التنمية المحلية.