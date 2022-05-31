هبة عبد الغني تحصد جائزة أفضل ممثلة في المهرجان القومي للسينما

حصدت الفنانة هبة عبد الغني جائزة افضل ممثلة من المهرجان القومي للسينما الدورة 24؛ وذلك عن دور مريم في فيلمها السينمائي القصير "لما كان البحر ازرق"؛ والذي شارك في مسابقة الأفلام التسجيلية والقصيرة والتحريك.

وعبرت هبة عبد الغني في تصريحات صحفية لها اليوم "الثلاثاء" عن سعادتها بحصولها علي تلك الجائزة من خلال لجنة تحكيم مكونة من مدير التصوير سعيد الشيمي رئيس اللجنة وعضوية كل من المخرجة زينب زمزم والناقد عصام زكريا والدكتورة ثناء هاشم والمنتج حسام علوان.

وقالت هبة عبد الغني إنها سعيدة أيضا بحصول شقيقها المخرج محسن عبدالغني مخرج الفيلم الروائي القصير "خط في دايرة" علي جائزة لجنة التحكيم؛ مؤكدة أنه يوم سعيد للعائلة كونها حصدت جائزة مع شقيقها في مهرجان واحد.

ووجهت الشكر إلي إدارة المهرجان المهرجان ولجنة التحكيم والدكتورة ايناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، لإقامة الاحتفال داخل دار الأوبرا المصرية.

وفيلم "لما كان البحر ازرق" من تأليف محمد زايد ومن إخراج عمرو السيوفي ومدير التصوير جوزيف كرم؛ أما فيلم شقيقها المخرج محسن عبدالغني فهو من بطولة كريم قاسم ومني هلا.