القائم بأعمال وزير الصحة يشهد القرعة العلنية لاختيار أعضاء البعثة الطبية للحج

شهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، انعقاد القرعة العلنية لاختيار أعضاء البعثة الطبية المصرية لموسم حج عام (1443- 2022).

وأكد الوزير ضرورة تحقيق مبدأ الشفافية بين جميع المتقدمين للبعثة، وفقًا لضوابط وشروط واضحة دون أي استثناءات، داعيًا الحضور للمشاركة في اختيار أسماء الأشخاص من صناديق الاقتراع.

وأشار الوزير إلى تقليص أعداد البعثة هذا العام وفقًا لضوابط الحكومة المصرية، بما يتناسب مع الضوابط التي وضعتها المملكة العربية السعودية هذا العام، في ظل إجراءات التصدي لجائحة كورونا.

وكشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه من المقرر أن تضم بعثة هذا العام 90 عضوًا، من خلال الاقتراع، بالإضافة للجنة المشكلة لهذا الشأن بالوزارة، وذلك ممن تنطبق عليهم الشروط، مع تحقيق معايير الشفافية والعدالة في الاختيار.

وأضاف «عبدالغفار» أن القرعة شارك فيها جميع أعضاء المهن الطبية والإدارية من العاملين بوزارة الصحة والهيئات ومديريات الشئون الصحية بجميع المحافظات والإدارات الصحية التابعة لها.

وقال «عبدالغفار» إن الوزير أكد على المهمة الأساسية للبعثة الطبية والتي تتمثل في توفير الخدمات الطبية والرعاية الصحية للحجاج المصريين بكل يسر، من خلال توفير الكوادر، والمستلزمات الطبية والأدوية.

من جانبه، أوضح الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائي، أن البعثة هذا العام تمثل 25% فقط من أعداد البعثات السابقة، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة بوزارة الصحة لوضع ضوابط تضمن الشفافية بين جميع المتقدمين.

وأضاف «قنديل» أن البعثة تضم 10 أطباء، للتمركز بالعيادات الموزعة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما تضم (مسعفين، خدمات، معاونة، أخصائي باطنة، أخصائي حميات، أخصائي صدر، أخصائي جراحة، أخصائي عظام، أخصائي قلب، أخصائي كُلى، أخصائي نساء، طبيب وقائي، مدخل بيانات طبيب أسنان، أخصائي نظم معلومات، صيادلة، إداري طبي، أمين مخزن، مراقب صحي، سائقين، مالي وإداري، تمريض).