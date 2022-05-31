تحرير 31 محضرا لمزارعين لم يوردوا الكميات المطلوبة من القمح بالمنوفية

قال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية إنه تم تحرير (31) محضرا بنطاق المحافظة للمزارعين المخالفين الذين لم يستجيبوا لتوريد الكميات المطلوبة وكذلك المزارعين الذين لم يقوموا بتوريد إلا كميات صغيرة بالرغم من زراعتهم لمساحات كبيرة من القمح، حيث بلغت كمية الاقماح (294) ألفا و(546) أردبا وبقيمة مالية تقدر بـ (521) ألفا و (346) جنيها.

يأتي ذلك تنفيذا لقرار وزير التموين رقم (76) لسنة 2022 والذي اعتبر في مادته السادسة عدم تسليم المزارع لكميات القمح بالحد الأدنى مخالفة تموينية ويتم تحرير محضر جنح أمن دولة للمخالفين فضلا عن احتساب قيمة الاقماح غير المسلمة بمبلغ 1770 جنيها للأردب .

وأوضح المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه خلال قيام اللجان المشكلة في تنفيذ مهام عملها تبين عدم قيام عدد من المزارعين بتوريد كميات القمح المطلوب توريدها (12 أردبا للفدان) وتم إعطاؤهم إنذارا ومهلة زمنية (24) ساعة لتنفيذ التعليمات الواردة وقام بعضهم باستكمال التوريدات الخاصة بهم بعد علمهم بصرف كميات من النخالة الخشنة لكل من قام بالتوريد المطلوب منه كحافز لهم ، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال الممتنعين عن أعمال التوريد.

كما أشار وكيل وزارة التموين إلى أنه في حالة توريد الكميات المطلوبة من المزارعين المحررة محاضر ضدهم فإنه سوف يتم منحهم تصريحا يفيد بالتصالح لتقديمه للجهات المعنية لإنهاء كافة الإجراءات التي تم اتخاذها حيالهم .

وأكد وكيل وزارة التموين أن اللجان المشكلة تواصل أعمالها على مدار الساعة وبصفة يومية في المرور الميداني بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة لمتابعة آخر مستجدات عمليات التوريد وتذليل العقبات وتقديم الدعم اللوجستي لضمان توريد أكبر كمية من المحصول .

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديريات الزراعة والتموين لتسهيل مهام اللجان المشكلة في تنفيذ الأعمال المقررة، مؤكدا أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في موسم توريد هذا العام والذى يعد قضية قومية وموسماً استثنائياً تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية .