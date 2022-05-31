المتحف القبطي وشرم الشيخ يعرضان قطع أثرية احتفالا بذكرى دخول العائلة المقدسة بمصر

بمناسبة ذكرى بدخول العائلة المقدسة أرض مصر، غدا الأربعاء الموافق الأول من يونيو من كل عام، يستمر المتحف القبطي بمصر القديمة، ومتحف شرم الشيخ، في عرض المعرضين الأثريين المؤقتين، عن رحلة العائلة المقدسة في مصر.

وأوضح مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، أن هذين المعرضين تم تنظيمهما خلال فترة سابقة حيث تم تنظيم وافتتاح معرض المتحف القبطي في 14 مارس الماضي للاحتفال بمرور 112 عام على إنشائه، اما معرض متحف شرم الشيخ فقد تم تنظيمه تزامنًا مع إنطلاق فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ في 11 يناير 2022.

وأوضحت الأستاذة جيهان عاطف مدير عام المتحف القبطي، انه تحت عنوان ” الهروب إلى مصر“، يضم معرض المتحف مجموعة من 11 قطعة أثرية من مقتنيات المتحف منها أربعة مخطوطات من العهد القديم والجديد، وسبع أيقونات نادرة، بالإضافة إلى مجموعات من العملات الحديثة التي أصدرتها مصلحة سك العملة عام 2018 عن محطات رحلة العائلة المقدسة في مصر.

ومن جانبها قالت الأستاذة ميريام ادوارد المشرف العام على متحف شرم الشيخ، أن المعرض تم تنظيمة بالتعاون مع قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار والكنيسة القبطية، حيث يعرض تحت عنوان ” رحلة العائلة المقدسة“ و يتكون من مجموعة من ١٢ قطعة أثرية عبارة عن ٣ مخطوطات من مقتنيات المتحف القبطي، و ٩ أيقونات نادرة تعرض لأول مرة، و تبرز بعض نقاط مسار العائلة المقدسة والتي من بينها أرض سيناء. تم اختيار هذه الأيقونات من عدد من الكنائس المصرية وهي كنائس أبي سرجة، المعلقة، الشهيد مرقوريوس أبو سيفين، الدمشيرية، القديس مارمينا، والملاك ميخائيل.

وأشارت إلى أن جميع الأيقونات المعروضة ترجع إلى القرنين ال 18 و 19 الميلادي، أما المخطوطات فهي عبارة عن مخطوط البشائر الأربعة ويشير هذا المخطوط إلى رحلة العائلة المقدسة إلى مصر، حيث تظهر في الصفحتين اليمنى واليسرى بعض المقتطفات من إنجيل متى التي تذكر هذا الحدث الجليل. ويبلغ عدد أوراق المخطوط (207) ورقة، أغلبها مزخرفة ومحلاة بالمِداد الأزرق والأحمر، والذهبي.

ومخطوط يُمَثِّل الجزء الثاني من السِّنْكِسار، الذي يحتوي على ذكرى دخول العائلة المقدسة إلى مصر، بالإضافة إلى مخطوط ميامر السيدة العذراء وعجائبها والذي يسرد الأحداث التي وقعت عند مجئ العائلة المقدسة إلى مِصر.



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