عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

المتحف القبطي وشرم الشيخ يعرضان قطع أثرية احتفالا بذكرى دخول العائلة المقدسة بمصر

أثار قبطية
أثار قبطية

بمناسبة ذكرى بدخول العائلة المقدسة أرض مصر، غدا الأربعاء الموافق الأول من يونيو من كل عام، يستمر المتحف القبطي بمصر القديمة، ومتحف شرم الشيخ، في عرض المعرضين الأثريين المؤقتين، عن رحلة العائلة المقدسة في مصر.

وأوضح مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، أن هذين المعرضين تم تنظيمهما خلال فترة سابقة حيث تم تنظيم وافتتاح معرض المتحف القبطي في 14 مارس الماضي للاحتفال بمرور  112  عام على إنشائه، اما معرض متحف شرم الشيخ فقد تم تنظيمه تزامنًا مع إنطلاق فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ في 11 يناير 2022.

وأوضحت الأستاذة جيهان عاطف مدير عام المتحف القبطي، انه تحت عنوان ” الهروب إلى مصر“، يضم معرض المتحف مجموعة من 11 قطعة أثرية من مقتنيات المتحف منها أربعة مخطوطات من العهد القديم والجديد، وسبع أيقونات نادرة، بالإضافة إلى مجموعات من العملات الحديثة التي أصدرتها مصلحة سك العملة عام 2018  عن محطات رحلة العائلة المقدسة في مصر.

ومن جانبها قالت الأستاذة ميريام ادوارد المشرف العام على متحف شرم الشيخ، أن المعرض تم تنظيمة بالتعاون مع قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار والكنيسة القبطية، حيث يعرض تحت عنوان ” رحلة العائلة المقدسة“ و يتكون من مجموعة من ١٢ قطعة أثرية عبارة عن ٣ مخطوطات من مقتنيات المتحف القبطي، و ٩ أيقونات نادرة تعرض لأول مرة، و تبرز بعض نقاط مسار العائلة المقدسة والتي من بينها أرض سيناء. تم اختيار هذه الأيقونات من عدد من الكنائس المصرية وهي كنائس أبي سرجة، المعلقة، الشهيد مرقوريوس أبو سيفين، الدمشيرية، القديس مارمينا، والملاك ميخائيل.

وأشارت إلى أن جميع الأيقونات المعروضة ترجع إلى القرنين ال 18 و 19 الميلادي، أما المخطوطات فهي عبارة عن مخطوط البشائر الأربعة ويشير هذا المخطوط إلى رحلة العائلة المقدسة إلى مصر، حيث تظهر في الصفحتين اليمنى واليسرى بعض المقتطفات من إنجيل متى التي تذكر هذا الحدث الجليل. ويبلغ عدد أوراق المخطوط (207) ورقة، أغلبها مزخرفة ومحلاة بالمِداد الأزرق والأحمر، والذهبي.

ومخطوط يُمَثِّل الجزء الثاني من السِّنْكِسار، الذي يحتوي على ذكرى دخول العائلة المقدسة إلى مصر، بالإضافة إلى مخطوط ميامر السيدة العذراء وعجائبها والذي يسرد الأحداث التي وقعت عند مجئ العائلة المقدسة إلى مِصر.
 

IMG-20220531-WA0082
IMG-20220531-WA0082
IMG-20220531-WA0081
IMG-20220531-WA0081
IMG-20220531-WA0078
IMG-20220531-WA0078
IMG-20220531-WA0077
IMG-20220531-WA0077
IMG-20220531-WA0074
IMG-20220531-WA0074
IMG-20220531-WA0076
IMG-20220531-WA0076
IMG-20220531-WA0079
IMG-20220531-WA0079
IMG-20220531-WA0080
IMG-20220531-WA0080
IMG-20220531-WA0075
IMG-20220531-WA0075
IMG-20220531-WA0068
IMG-20220531-WA0068
وزارة السياحة والآثار العائلة المقدسة المتحف القبطي متحف شرم الشيخ مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات بالاسم ورقم الجلوس

ولادي يا ناس.. مشاهد مؤثرة لوالد أطفال الدقهلية المقتولين على يد والدتهم

الذهب يواصل السقوط.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار21 يفقد 180 جنيهًا

تغيير الفصول وراء قتل أم لأبنائها الثلاثة.. أسرار الجرائم الغامضة في مصر

أسماء مفاجأة .. ارتفاع عدد المستبعدين من قائمة المنتخب إلى 15 لاعبا

المشاكل تتوالى.. المحكمة الرياضية تنصر عبدالله السعيد على الأهلي.. تفاصيل

فرج عامر: إنفانتينو قال للخطيب تعيش وتاخد غيرها

العثور على أميرة سابقة ميتة في منزلها بإسبانيا.. تفاصيل

ترشيحاتنا

وزير دفاع أوكرانيا السابق: جيشنا أقوى من روسيا..والأسلحة الغربية سر الفوز بالحرب

88 عاما على هنا القاهرة .. الإذاعة المصرية الصوت الذي أثر في وجدان المصريين

خالد الجندي: الشيوخ الممسكين بالعصا من المنتصف ليس لهم وزن عند الله

رحلة عامرة بالكفاح الوطني.. وفاة المناضل السيناوي أبو ملفي عن 78 عاما

اتلدغ من العقارب ونام في الصحرا..سامي العقباوي يمارس صيد الأفاعي والثعابين السامة

الحالة مستقرة.. إصابة أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية بفيروس كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الإنتاج الحربي يحضر حلقة نقاشية حول آفاق الاستثمار الصناعي في مصر

بمشاركة القوات المسلحة.. إنطلاق فعاليات التدريب العسكري "الموج الأحمر- 5" و "فيصل -12" بالسعودية

وديت ولادك للجنة.. ماذا كتبت سيدة الدقهلية قبل ذبح أبنائها الـ 3|صور

طيار هندي يفاجئ زوجته على متن طائرة.. شاهد ماذا حدث

فيديو

طبيب شهير في بريطانيا.. مفاجأة جديدة حول ابن سمير صبري.. فيديوجراف

150 تمثالا و250 تابوتا.. تفاصيل الكشف عن أكبر خبيئة أثرية بسقارة.. فيديوجراف

محمود سعد : حكاية زواج سمير صبري من فنانة شائكة جدًا

بعد إيقاف شهادة الـ 18%؜ .. مصير أموال أصحاب شهادات بنكي الأهلي ومصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

أحمس نفرتارى عظيمة الثناء أحلاهم

نيفين منصور

الرؤية حق

محمود خليل

عين تانية!

المستشار أسـامة الصعيدي

التحدي كبير في مستقبل مصر

محمود جلال

ما كان ضروريًّا أصبح حتمية وجودية

أحمد نجم

أناقة الجلباب الصعيدي

محمد شعبان

ذهب في قرى مصر

كريمة أبو العينين

صباحك يابلد

اﻟﻤﺰﻳﺪ