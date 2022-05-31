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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى: الاتحاد الأوروبي يسعى للتنسيق مع مصر حول الأمن الغذائي

احمد موسى
احمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي قالت في مؤتمر صحفي إنها ستزور مصر للتنسيق مع الرئيس السيسي فيما يتعلق بالأمن الغذائي.

وتابع  أحمد موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن موضوع أوكرانيا «عك» الدنيا في الاتحاد الأوروبي وبعض الدول يعيشون محزنة خاصة بعدما قررت روسيا وقف تصدير الغاز لعدد من دول الاتحاد بداية من الغد، لرفضهم التسديد بالروبل الروسي.

وواصل  موسى قائلا: إن اجتماع القمة الأوروبية كان من أجل الأكل والغذاء، مردفًا «احنا في مصر الحمد لله بسم الله ما شاء الله، وأوروبا تقول لمصر الحقونا بالغاز».

وأشار  إلى أن هناك 3 دول أوروبية منها المجر وسلوفاكيا أعلنت عدم جاهزيتها للانضمام إلى قرار فرض عقوبات على النفط والغاز الروسي.

واستطرد أحمد موسى أن مصر صدرت خلال الـ 4 أشهر الماضية بنحو 4 مليارات دولار غاز، في حين بلغت الصادرات خلال 2021 نفس المبلغ 4 مليارات دولار، بينما كان يتم استيراد مواد بترولية  بـ 5 مليارات دولار خلال 2017، معلقا «ده كرم من عند ربك».

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